El centro de Sevilla se llena de pintadas: "Turista vete a casa"

Los vecinos del casco antiguo de Sevilla no soportan la invasión turística de los últimos años. Este miércoles, las céntricas calles Doña María Coronel, Bustos Tevera, Jerónimo Hernández y San Juan de la Palma amanecían con pintadas donde puede leerse, en inglés, "tourist go home", lo que se traduce en "turista vete a casa". Aunque no es la única señal que encontramos de rechazo a los turistas en el centro de Sevilla, muchos edificios de apartamentos turísticos tienen tachadas sus fachadas en señal de protesta por la proliferación de este tipo de viviendas que está acabando con la vida del barrio.

Los vecinos de toda la vida ya no se sienten en casa, el bloque es un constante trasiego de maletas y personas de diferentes nacionalidades que pasan estancias cortas donde antes era una comunidad familiar. Muchos de esos vecinos de toda la vida han tenido que abandonar el barrio por la subida de los precios, los alquileres se sitúan en cifras inasumibles que llegan a alcanzar los mil euros al mes.

El turismo cambia la vida en Sevilla

También ha cambiado el estilo de vida en el centro. Lo que antes estaba lleno de pequeños comercios ahora encontramos grandes franquicias de restauración y alimentación. Los bares de toda la vida ya no tienen las típicas tapas, han adaptado su carta a los turistas con raciones y han subido los precios. Pocos establecimientos en el centro de Sevilla quedan ya donde se pueda disfrutar de una tradicional y andaluza tapa.

La consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha anunciado que este mes de enero se llevará a cabo la aprobación de un decreto para regular las viviendas con fines turísticos. El Ayuntamiento de Sevilla, hasta ahora, no puede restringir ni limitar licencias para viviendas turísticas hasta que esté en vigor el decreto de la Junta de Andalucía. Con este decreto, desde el consistorio sevillano podrán dar pasos para la limitación de estas licencias.