Los celiacos pagan 1.000 euros más al año por la compra de comida

El 16 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Celiaca. La enfermedad celiaca es un trastorno provocado por el gluten en personas susceptibles genéticamente, puesto que el gluten es una proteína que se encuentra en determinados cereales.

A las personas que padecen esta enfermedad les llega a afectar, incluso, la vida social y al estado de ánimo. Su tiempo de ocio se ve afectado, son muchos los testimonios de personas con esta patología que afirman que les resulta muy complicado realizar las comidas fuera de casa, admiten que cada vez el espectro de restaurantes donde el menú se adapta a ellos es mayor, sin embargo, sigue siendo un número insuficiente.

Hemos acudido hasta LaLina, en Madrid centro, un espacio gastronómico que en el que toda la carta es apta para celiacos, ninguna de sus opciones tiene gluten.

"Cuesta muchísimo encontrar sitios que realmente respeten eso", nos explica un comensal de dicho restaurante. Los clientes nos informan de que en este tipo de locales se sienten de alguna manera seguros, pues en otros que no son exclusivamente 'gluten free' puede existir la contaminación cruzada, o no llegan a cumplir con lo que prometen, además de no tener mucha variedad entre sus opciones.

Lo fundamental es tener una buena cocina, un espacio de trabajo adecuado en el que no exista la contaminación de alimentos. "A la gente le da un poco de temor por la contaminación cruzada que se puede presentar en la cocina, pero aquí somos cien por cien sin gluten, no tenemos otros tipo de alimentos", explica Marlon David, gerente de dicho local.

Familias enteras con uno de sus miembros celiaco nos confiesan que tienen dificultades para comer fuera de casa, en un lugar que se adapte a las necesidades de todos sus miembros.

Pagan 1.000 euros más al año

Los celiacos deben asumir 1.087,72 euros adicionales al año por la compra de alimentos sin gluten, la celiaquía es una enfermedad digestiva y la sufren las personas que no toleran el gluten. Además de estas dificultades también les afecta al bolsillo, pues en la compra los alimentos aptos para ellos encarecen su precio. Pagan 1.000 euros más al año por la compra de comida, pan tostado, barritas de cereales o productos navideños, entre los más caros.

Estas cifras, advierten desde la FACE, Federación de Asociaciones de Celiacos de España, pueden duplicarse e incluso triplicarse en los hogares donde hay más de un integrante con enfermedad celiaca. "El reto es mayor para las familias que están pasando por dificultades económicas, que a veces dejan de comprar productos sin gluten" , explica Aaron Santana, Presidente de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España.

