Catalina Zeigen, superviviente de violencia de género: “Hay que denunciar pero después tienes que tener a alguien que te apoye"

Catalina Zeigen es una mujer valiente que ha conseguido salir de la espiral de violencia de género que sufrió en su matrimonio. Catalina recibió su primer golpe a los 15 días de casarse.

La primera agresión

“Me cogió del cuello y me tiró en la cama de una manera muy fuerte. No supe cómo reaccionar”. Así recuerda Catalina cómo fue su primera agresión. Acababa de llegar a España con su ex marido desde Colombia. Sólo llevaban 15 días casados y tenían una hija en común. “Pensé que eso era algo puntual, pero no lo fue”, continúa.

Y cómo este, Catalina relata muchos más episodios de malos tratos físicos y psicológicos: “No me permitía ducharme sola, me obligaba a lavarle su ropa a mano. Una vez me golpeó tan fuerte que me dejó inconsciente, cuando desperté estaba viendo la tele como si nada”.

La culpa

Tras las agresiones, explica, llegaba la culpa: “Me decía: es que tú me provocas” y Catalina dice que llegó a creérselo. “Es tan machacante que lo tienes tan interiorizado que estás bloqueada completamente”.

Su situación fue aún más complicada porque su entorno estaba lejos: “Me sentía sola, no tenía a mi familia, no tenía gente conocida. Me daba vergüenza ir a alguien a contárselo”. Por eso resalta lo importante que es hablarlo: “Hay muchísima gente que quiere ayudar”.

"Ya o nunca"

En su caso, sus vecinos estaban ahí cuando salió de su casa, en pijama, tras una discusión –y posterior agresión- por el desayuno. Sus hijas lo presenciaron todo y ese día: “Mi cabeza dijo o es ya o no es nunca”, mantiene.

Ese “ya” le abrió las puertas a una vida nueva. Catalina insiste: “Hay que denunciar” pero deja claro que la ayuda es fundamental porque, asegura, tras la denuncia, el camino sigue siendo largo. “Cuéntalo a tu familia y diles necesito ayuda”, incide.