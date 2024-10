Casi 80.000 firmas por la falta de sanitarios en un hospital de Ponferrada: "Una semana sin oncólogos en planta"

Cuando la madre de José Miguel enfermó de cáncer y tuvo que ser ingresada en el Hospital El Bierzo, de Ponferrada, en la provincia de León, fueron conscientes de las enormes deficiencias que había en ese centro sanitario, sobre todo en la Unidad de Oncología.

"Hay cuatro plazas asignadas a este hospital, pero cuando estuvo mi madre allí, había dos cubiertas y dos vacantes. Después, ambos especialistas estuvieron de baja casi al mismo tiempo y ya no había ninguno", explica José Miguel Abraila. Fue en ese momento en el que decidió impulsar la plataforma Oncobierzo, en la que pacientes y familiares pudieran poner de manifiesto la situación que se vive allí.

Comenzó así una recogida de firmas que ya han sido presentadas en el registro de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. "A esta hora llevamos ya más de 70.000 firmas en Change.ong y cerca de 10.000 que hemos traído en persona para que no puedan decir que no existe un problema", comenta Abraila.

"Están llevando especialistas de otros hospitales que no dan un servicio de continuidad a los pacientes. Ahora mismo sí hay consultas externas, pero en ingresos ya van siete días que no pasa un especialista por las habitaciones para ver a los pacientes. Ante esta situación, no es difícil imaginar cómo se tienen que sentir “aquellos enfermos que han sufrido una recaída que exige hospitalización y no va nadie a ver cómo están”, explica. “Es muy frustrante y muy fastidiado de llevar”, se lamenta.

"Se solucionaría declarando a El Bierzo zona de difícil cobertura"

“Pedimos soluciones”, porque “desde que la Junta anunció que iba a poner en marcha un plan hace mes y medio, ya ha habido gente que se ha muerto o pacientes a los que sólo ha visto el especialista una vez en todo este tiempo”, asegura José Miguel Abraila, a las puertas de la Consejería de Sanidad, en Valladolid. Él ha viajado en representación de todos los afectados.

Reconoce que en consultas “ha mejorado un poco el tema”, pero de estas carencias no están exentas otras unidades. “En Cardiología, en Radiología o en Anestesia están con el mismo problema”, dice. “Porque es un hospital con muchas carencias”. “Los profesionales están doblando turnos, sobrecargados de trabajo y con una gran carga laboral. No pueden conciliar y, además, están muy lejos de todo, sin buenas comunicaciones” son algunos de los problemas que existen para que no se ocupen las distintas plazas de este centro sanitario, según les han transmitido los médicos desplazados allí temporalmente. Dicen que esto "se solucionaría declarando a El Bierzo zona de difícil cobertura”, pero “nosotros lo que queremos es atención sanitaria”.

Tienen la esperanza de que las firmas entregadas ante el Registro sirvan para algo, si no “seguiremos intentando hacer ruido para que la situación se revierta”. “Ahora están viniendo oncólogos de toda Castilla y León y dice que harán seguimiento a los pacientes, pero ¿hasta cuándo?”, se pregunta en nombre de todos los afectados.

