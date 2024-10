Los médicos avisan del déficit de pediatras en Sevilla: "Es el peor momento en la provincia"

La provincia de Sevilla enfrenta una crisis significativa en el ámbito de la pediatría, caracterizada por un déficit generalizado de pediatras. Esta situación se debe principalmente, según alerta el sindicato, a la falta de cobertura de las plazas vacantes, lo que ha generado una sobrecarga en los profesionales existentes y una disminución en la calidad de la atención pediátrica.

La falta de pediatras es un problema que afecta tanto a los centros de salud como a los hospitales. El Sindicato Médico asegura que "es el peor momento de la pediatría en la provincia de Sevilla". Una situación que ha llevado a que muchos pediatras se vean obligados a atender a un número excesivo de pacientes, lo que repercute negativamente en la salud de los niños.

El centro de Olivar de Quinto en Dos Hermanas es un ejemplo de la escasez de personal. La zona ha crecido en 6.000 nuevos habitantes pero sigue sin disponer de los tres nuevos médicos de familia y un pediatra solicitados a la administración para corregir la saturación existente.

Migración de profesionales

Uno de los factores que según la organización sindical agrava esta crisis es la migración de pediatras hacia plazas hospitalarias, sanidad privada o pública en otras comunidades autónomas. Los hospitales ofrecen mejores condiciones laborales y económicas, lo que resulta atractivo para los profesionales de la salud. Esta tendencia ha dejado a los centros de salud de primaria con una escasez aún mayor de pediatras, incrementando la presión sobre los pocos que permanecen en estos puestos, asegura.

Enfermeros especializados: "una solución insuficiente"

En un intento por paliar la falta de pediatras, se ha propuesto la sustitución de estos profesionales por enfermeros especializados en pediatría. Sin embargo, esta medida ha sido ampliamente criticada por los colegios de médicos y profesionales del sector. Los enfermeros pediátricos "no pueden reemplazar la especialización y experiencia de un pediatra", explica el sindicato. Se trata de una solución temporal que no aborda el problema de fondo y podría comprometer la calidad de la atención pediátrica.

Atención urgente y medidas concretas

Una de las principales causas de esta crisis es la falta de inversión en la contratación y retención de pediatras por eso la necesidad de mejorar las condiciones de desarrollo profesional, laborales y salariales en los centros de salud de primaria para evitar la fuga de profesionales hacia los hospitales. El Sindicato Medico lleva denunciando el retraso en la reapertura de la Bolsa de empleo temporal del Servicio Andaluz de Salud.

Para evitar que esta situación se agrave y garantizar una atención de calidad es fundamental implementar estrategias efectivas para cubrir las plazas vacantes y mejorar las condiciones laborales de los pediatras, incentivar a aquellos profesionales que trabajan en zonas rurales o menos atractivas así como aumentar las retribuciones ofreciendo la posibilidad de realizar continuidades asistenciales en primaria para reducir la presión diaria en las consultas y reducir la demora en las citas.

Por todo ello, el Sindicato Médico de Sevilla no va a tolerar más que se camufle la ausencia de recursos económicos como excusa para la no sustitución de ausencias reglamentarias, bajas laborales o jubilaciones. La ofertas de contratación que se llevan a cabo para los nuevos especialistas en atención primaria tanto en Medicina de Familia como en Pediatría no dejan de ser meros "brindis al sol" concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com