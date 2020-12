Cantabria ensaya el protocolo de vacunación del coronavirus, que espera comenzar este domingo

Cantabria ha ensayado este martes en el centro de atención a la dependencia de Cueto, en Santander, el protocolo de vacunación del coronavirus. Por su parte, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, espera que arranque, "casi con toda seguridad", este domingo.

El objetivo de este ensayo es "comprobar in situ" que el protocolo se puede aplicar en la práctica y que no va a haber ningún problema para llevarlo a cabo. "Está todo previsto y milimetrado para que no haya ningún problema", ha señalado.

De este modo, Cantabria busca tener "todo preparado" para que el domingo los profesionales tengan la "agilidad y soltura" que necesitan, porque, según ha dicho, el manejo de la vacuna "es complicado".

¿Cómo se llevará a cabo la vacunación?

A cada residencia se desplazará un equipo de enfermería, un conductor y dos sanitarios, los cuales irán escoltados por la Policía para que lleguen "en perfecto estado". Asimismo, se citará a los residentes para administrarles la vacuna, que quedará registrada en su historial clínico.

Para este proceso se necesitará el consentimiento verbal de la persona en cuestión, siempre que tenga la capacidad.

¿Cómo se conserva la vacuna?

Explican que la vacunas se conservan a -80 grados en congeladores y una vez se sacan, hay que aplicarlas, como máximo, en cinco horas, ya que después pierden su efectividad.