La canción del verano: ¿Cuál se ha reproducido más este 2023?

En 1994 Georgie Dann triunfó con su tema 'La Barbacoa'. Años más tarde sigue sonando en bares, chiringuitos, verbenas y fiestas. Quizás, otros recuerden con cariño el single 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena. Un tema, que precisamente, ha conseguido mover el cuerpo de mayores y pequeños.

Vamos poniendo punto y final al verano, pero hay algo de lo que siempre se habla en estas fechas: ¿cuál ha sido la canción del verano?

Los tiempos han cambiado y la forma de decidir cuál es, también lo ha hecho. Antes, la radio, era el medio de comunicación que decidía qué canciones se escuchaban más. Años más tarde, con la llega del CD, sus ventas determinaban las canciones más escuchadas. En el caso de Sonia y Selena, se vendieron un millón quinientas mil copias. Pero ahora, internet es quien decide qué canción hemos escuchado más durante los meses de julio y agosto.

Precisamente, Spotify ha realizado un estudio para descubrir la canción más reproducida este verano. A nivel nacional, la canción más escuchada del verano ha sido 'Columbia', de Quevedo. El tema ha conseguido permanecer número uno durante siete semanas consecutivas. Es el segundo año consecutivo del artista, ya que su colaboración con Bizarrap con 'Quédate', encabezó el ranking el año pasado. "Estará contento él", expresa un joven entre risas al conocer el logro del cantante.

Al artista canario, le siguen otros éxitos como 'LALA', de Myke Towers, 'POLARIS - Remix', de Saiko, Quevedo, Feid y Mora o 'WHERE SHE GOES', de Bad Bunny, entre otros.

A nivel mundial, la cosa cambia. 'Ella Baila Sola', de Eslabón Armado y Peso Pluma, es el tema más escuchado del verano en todo el mundo. La canción ha registrado más de 390 millones de reproducciones en la plataforma.

Hay quien prefiere recordar las canciones del verano de otras épocas. “Yo me quedo con 'Las flechas del amor'”, explica una señora al no conocer a los nuevos artistas que están consiguiendo los números uno de la lista.