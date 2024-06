Canarias espera la llegada de 11.000 menores más y planea montar carpas: "Estamos en situación de guerra"

Canarias vive una situación límite con los menores no acompañados que ahora mismo rondan los 5.600 bajo la tutela del Gobierno autonómico desde donde lanzan un grito de ayuda desesperado ante la falta de medios humanos y materiales para atenderlos a todos.

La consejera de Bienestar Social e Infancia del Gobierno canario, Candelaria Delgado, advierte que la comunidad vive una "situación de guerra", y que no quedan más edificaciones propias del ejecutivo autonómico en las que poder alojar a los niños. Por ello, ha asegurado en una entrevista al diario La Provincia, que incluso prevé montar carpas para albergar a los 11.000 menores más que se espera que lleguen a las islas este año, alcanzando el total de 17.000 niños y niñas tutelados: "Ya hemos hablado con la Consejería de Educación sobre la posibilidad de readecuar los colegios desafectados para acoger menores en ellos. Hay que hacer obras importantes y no van a estar listos en menos de seis meses. Para este tipo de infraestructuras, hemos pedido financiación tanto al Estado como a Europa. Estamos en una situación de emergencia", afirma.

"Hemos pedido recintos militares al Estado"

"Ya planeamos montar carpas. Igual no nos queda otro remedio, porque no podemos dejar a los niños en el muelle. Por eso también hemos pedido recintos militares al Estado, porque ya están preparados y no se están usando o se está usando de manera parcial", asegura, y muestra su enfado con el estado por no entender la situación.

Una situación que se espera solucionar con el reparto de menores al resto de las comunidades autónomas, algo para lo que ha habido algunos avances en los últimos días, pero que no se termina de concretar: "La vía que nosotros proponemos es la del decreto ley, porque es la más ágil, aunque después se lleve a las Cortes para su convalidación y se trate como una ley. Así se lo hemos trasladado al ministro Ángel Víctor Torres, quien nos ha dicho que, en principio, esta podría ser la vía", aclara.

Desde Canarias urgen al Gobierno central que sea por una vía u otra, la norma esté aprobada antes del verano. "Canarias no puede seguir asumiendo las competencias de los menores migrantes", insiste Delgado, que explica en las declaraciones que recoge La Provincia: "Habrá dos fases. Como ya se ha sobrepasado más del 150% la capacidad de los centros de acogida de Canarias, los siguientes que vengan serían derivados automáticamente. Para empezar a repartir a los que están ya en las Islas hay un plazo de un año. Es un buen acuerdo para Canarias, aunque el cupo de 3.000 menores es muy elevado".

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a los periodistas este lunes en Las Palmas de Gran Canaria ha dicho que el texto de reforma de la Ley de Extranjería está pendiente de que el PP de su visto bueno y que no se ha decidido aún si será vía Decreto o reforma legal. Los detalles del contenido continúan sin conocerse, tampoco se saben las fechas, ni los cupos aprobados salvo lo poco que trascendió en las negociaciones. Torres responsabiliza de todo al PP si finalmente esta reforma no llega al Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com