Canarias, destino turístico seguro en la pandemia del coronavirus

Acaban de llegar a Canarias. Durante 13 días la Organización mundial del turismo (OMT) comprobará la seguridad. Llegada al aeropuerto, entrada al hotel y así cada detalle del viaje. Como si fuesen cualquier otro visitante.

Canarias destino seguro

El objetivo: atraer al turismo. Para empezar, con más vuelos. Porque la quiebra del touroperador Thomas Cook que cada año traía a las islas el 20% de sus turistas extranjeros y ahora el coronavirus, han reducido drásticamente el tráfico aéreo.

Por eso, los hoteleros han decidido incluso crear su propia aerolínea. Quieren más turistas, también de la península.

Jorge Marichal, Presidente de Ashotel, asegura que "lo que intentaremos vender son paquetes vacacionales completos, no solamente el asiento de avión". Esperan que así, al menos el 40% de los hoteles puedan estar abiertos en agosto.

Emocionados aterrizaban estos sanitarios a los que el Gobierno canario ha regalado una semana por el archipiélago.

"Participé y dije, bueno pues venga. A ver si suena la flauta" dice esta sanitaria. "De esto que dices: No, no me va a tocar. Y nos tocó".

En Baleares, estos alemanes fueron los primeros en pisar la playa. "A disfrutar un poquito la isla. Llevo años yo en Mallorca". Sevilla, Bilbao o Barcelona intentan también atraerlos para volver a llenar cuanto antes estas calles.

Reunión internacional por el turismo en Canarias

El viaje por Canarias, que durará aproximadamente dos semanas, ha comenzado con un vuelo de validación organizado por la OMT para apoyar el destino de Canarias como un lugar seguro para ir de vacaciones, Pololikashvili ha recordado que acaba de regresar de un desplazamiento similar a Italia.



El máximo responsable de la OMT ha añadido que este viaje se centra en "apoyar al Gobierno de Canarias y al de España, porque Canarias es uno de los destinos que más necesita del turismo internacional, no solo del doméstico".