La cantante cubana Camila Cabello ha reconocido en un programa de radio que robó un objeto del Palacio de Kensington, una de las residencias oficiales de la familia real británica en la que actualmente viven el príncipe Guillermo junto a su esposa, Kate Middleton. Cabello confesó su fechoría en un programa radiofónico de la cadena británica BBC, presentado por el locutor Greg James.

La cantante acudió al Palacio de Kensington para entregar los premios Teen Heroes, una ceremonia organizada por la propia BBC a la que también acudió el presentador Greg James. "Cuando me lo dijiste no podía creérmelo. ¿En serio me estabas retando? Porque no puedes retarme a hacer algo y espera que no lo haga. Si hay algo que he aprendido en mi vida es eso. Así que sí, lo hice”, explicó Cabello cómo fue la situación del robo en el programa de radio de este, después de que le retara a robar algo.

Cabello se llevó un lápiz de la residencia de la familia real británica: "Yo me puse muy nerviosa y lo metí en el bolso de mi madre. Ella no paraba de decirme que teníamos que devolverlo. Pero yo me negué y le expliqué que si tú me habías retado a hacerlo, tenía que quedármelo”, aseguró la cantante. Cabello pidió perdón a los duques de Cambridge por el robo del lápiz: "Lo siento William y lo siento Kate". No obstante, el príncipe Guillermo y Kate Middleton se tomaron la situación como una broma. La cuenta oficial del Palacio de Kensington respondió a través de Twitter con un emoticono a la publicación de la cuenta de la emisora de radio británica en la que Camila Cabello confesó su travesura.