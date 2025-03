Cambio de hora 2025: este fin de semana hay que cambiar la hora, ¿sabes cuándo y si hay que atrasar o adelantar el reloj?

La madrugada del domingo 30 de marzo de 2025 marcará el inicio del horario de verano en España. A las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a ser las 3:00 a.m. Esto supondrá una noche más corta, pero permitirá disfrutar de más luz solar por las tardes. En Canarias, el ajuste se hará a la 1:00 a.m., pasando a ser las 2:00 a.m.

La razón detrás del cambio horario

El ajuste de los relojes se realiza dos veces al año con la intención de optimizar el uso de la luz natural y reducir el consumo energético. Aunque esta medida lleva décadas aplicándose, sigue generando controversia debido a los posibles efectos en el bienestar de las personas y el escaso impacto real en el ahorro de electricidad.

Origen del cambio de hora en España

La práctica de modificar la hora en España tiene sus orígenes en 1940, cuando el régimen de Francisco Franco decidió sincronizar el horario español con el de Alemania. Durante 24 años, esta medida se abandonó, pero en 1974 se retomó como parte de una estrategia para alinear el país con el resto de Europa y aprovechar mejor la luz del sol.

¿Cómo afecta a la salud?

El cambio de hora no es solo una cuestión de mover las manecillas del reloj. Nuestro ritmo biológico, regido por el ciclo de luz y oscuridad, puede verse alterado por este ajuste artificial. La interrupción en la producción de melatonina, hormona clave para el descanso, puede provocar síntomas similares al jet lag: fatiga, dificultad para dormir, problemas de concentración e irritabilidad. Este impacto es especialmente notable en niños, ancianos y personas con horarios de descanso muy estructurados.

Hasta cuando seguiremos cambiando de hora

A pesar de los debates sobre la conveniencia de mantener esta práctica, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que el cambio horario seguirá vigente al menos hasta 2026. La Unión Europea, que en 2019 planteó la posibilidad de eliminar esta medida, no ha llegado a un consenso, por lo que cada país sigue aplicando su propio ajuste.

