La 'cama voladora' inventada por un fontanero 'youtuber' arrasa en la red

Un buen ejemplo es el de un joven fontanero británico que se ha hecho mundialmente conocido en la red por sus estrambóticos inventos. El famoso y manitas británico ha inventado una cama con sirena y luces de emergencia para despertarse.

Pero si aun así la pereza es más fuerte que la voluntad de despegarse de las sábanas, la propia cama levantará al dormilón a la fuerza. El invento no está en el mercado, pero el vídeo del 'youtuber' arrasa en Internet con más de 2 millones de visitas.

La cama voladora podría ser la solución a la obsesión de casi todo el mundo: darse media vuelta y seguir durmiendo por las mañanas. En la ficción y en la realidad, son pocos los que se levantan a la primera.

Unos optan por “ponerme cuatro alarmas seguidas cada dos o cinco minutos”, o emplear varios dispositivos, como el móvil, la tablet e incluso “uno de esos antiguos de la abuela que suena ‘guauguauguau’”.

Algunos, por su profesión, madrugan y mucho, y por eso tienen sus trucos, como el periodista Albert Castillón, de Espejo Público: “me lo tengo que poner a un volumen exactamente fuerte en relación a la semana, o sea los viernes a tope de fuerte, si no, no me levanto”.

“A mis amigos les debió dar pena la hora a la que me levanto, las dos y media o algo así cuando es invierno, que me regalaron un despertador con ruedas de modo que cuando llega la hora y suena, sale como corriendo”, confiesa Esther Vaquero, presentadora del informativo matinal de Antena3 Noticias.