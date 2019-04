Calvià comienza a sancionar a los turistas que paseen sin camiseta por la localidad mallorquina

Barcelona impuso hace cinco años una nueva normativa por la cual se multaría a quien fuera en bañador por la ciudad. Sin embargo, la medida no se cumple en exceso, y es habitual ver a gente pasear con el torso desnudo.

Desde que entró la normativa hace cinco años se han puesto más de 300 sanciones, y es que cumplir con la norma resulta complicado en España, donde a menudo playas y calles están literalmente pegadas.

Por ello, Barcelona aprobó en 2011 una normativa que prohíbe ir por la ciudad con el torso desnudo. Fue polémica, y llegó incluso al Tribunal Supremo, pero se reconoció el derecho de las ciudades a regular ese aspecto de la convivencia.

Otras localidades costeras tienen bandos similares como Rosas o Salou y ahora Calvià: biquinis y bañadores solo en playas y piscinas. Sin embargo, el calor complica su cumplimiento.

Andalucía, en general, carece de normativas, salvo Málaga. El ayuntamiento no se ha pronunciado, pero los hosteleros se unieron para ofrecer una buena imagen de sus establecimientos y no sirven a quienes no lleven al menos una camiseta.