Calañas, un pueblo que vive atemorizado por las peleas y amenazas de dos hermanas

Dos hermanos tienen atemorizados a los vecinos de Calañas, un pueblo de Huelva, debido a su amplio historial delictivo y a las continuas peleas y amenazas que estos hermanos lanzan sobre el resto de habitantes. "Estos señores, lo que tienen que hacer es quitarlos de la sociedad y llevárselos a un centro", asegura uno de los vecinos.

Calañas es un pueblo de 2.800 habitantes donde todos se conocen y donde muchos de ellos viven atemorizados por estos hermanos, lo que provoca que muchos de ellos no denuncien por lo que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir y ha presentado un escrito ante los juzgados solicitando auxilio judicial: "Como todo esto va en aumento, yo he puesto en conocimiento al órgano judicial lo que esta ocurriendo y precisamente justificando que por este miedo no se están presentando las suficientes denuncias", asegura Mario Peña, alcalde del pueblo.

El último episodio provocado se vivió en plena calle en una reyerta con armas blancas y palos de por medio que acabó con uno de los hermanos en prisión. Uno de ellos ha sido detenidos dos veces en tres días, la ultima por agredir con un cuchillo a un agente la Guardia Civil.

Incluso un familiar ha sufrido las agresiones de los dos hermanos: "Esto me lo han hecho ellos, a patadas y con dos palos", mientras muestra un hematoma en la espalda. "Son malos, hacen las cosas para que la gente sufra", afirma este mismo familiar.

La situación se ha vuelto tan insoportable que en el centro de salud no se les atiende a no ser que vayan acompañados por la Guardia Civil.