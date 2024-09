Cafeína esnifada, la nueva moda que puede ser mortal

Expertos en química, medicina y también en fitness han alzado la voz de alarma ante esta moda que promete mayor esfuerzo y una optimización del ejercicio físico. La adquirimos por internet por apenas 20 euros. Está comercializado por una empresa austriaca en una paquete que contiene un gramo. Advierte que no se debe exceder de diez dosis como máximo al día. El tamaño de esa inhalación es "de un guisante. No te pases de la dosis máxima diaria de un gramo ni hagas más de diez inhalaciones por el orificio nasal". Concluye el prospecto bromeando "De los demás orificios no hablamos". Pero de broma tiene poco como hemos comprobado.

Qué contiene este compuesto

Visitamos en su laboratorio en la Universidad Complutense de Madrid al decano del Colegio General de Químicos, Ricardo Díaz. Analiza este polvo blanco que podría asemejarse a la cocaína. Además de la cafeína contiene "raíz de oro, menta acuática, guaraná, moringa, cafeína y taurina". Después de su análisis nos cuenta que el resto de componentes apenas tienen efecto pernicioso. "Lo que es altamente peligroso es la pureza de la cafeína que contiene". Subraya que además el hecho de ser inhalada, hace que vaya "directamente a la sangre, puede causar irritación severa en las mucosas nasales, lo que puede llevar a inflamación, sangrado y dificultad para respirar". Al pasar por el sistema respiratorio, nos comenta, puede provocar un posible daño en bronquios y pulmones. En cuanto al efecto cardiaco "es evidente que con solo una inhalación puede provocar un infarto y daños irreparables".

Un gramo de arroz igual a 15 tazas de café

Le comentamos a Díaz qué pasa si inhalamos el tamaño de un guisante -como reza el prospecto- de este producto. Su respuesta es tajante: "Es como si bebieses 30 tazas de café. En otra medida, un grano de arroz son 15 tazas. Es una burrada y los efectos son muy peligrosos". "Además", añade este químico experto en drogas "las medidas son muy complicadas y por lo general es más de un gramo lo que se vende. Lo comprobamos: vertemos el frasco con el producto dentro en una balanza y alcanza los dos gramos. "La sobredosis está ahí, es fácil consumir más de ese guisante que dice el prospecto". Díaz nos dice que incluir más medida de la que se anuncia o se dice contener es muy común con todo tipo de drogas. "Lo que se suele hacer", añade "es meter otros componentes que frenen el efecto de la droga. La taurina, por ejemplo reduce el efecto del impacto de la cafeína". Y subraya: "No hay que olvidar", añade Díaz, "que la cafeína además es adictiva".

Indignación en el sector

Pero no sólo es una cuestión de salud. Entramos en una tienda que vende productos para optimizar el rendimiento o recuperar el cuerpo después del esfuerzo. Nos atiende Tomás Lanceti, culturista y propietario de una tienda de productos energéticos. "Nos perjudica mucho este tipo de productos que se saltan nuestro código ético y, sobre todo, la lucha que estamos haciendo desde hace años para que la sociedad entienda que lo que vendemos no sólo no es pernicioso sino que es positivo. Hemos logrado que baje la vecina del quinto a comprarnos y ahora surgen estas modas que se asimilan a la cocaína". Para Tomás el hecho de inhalar, el modo de consumo de esta producto cafeínico, también lleva a la confusión: "No puedes enseñar a un chaval de 16 años que se está iniciando en el deporte a esnifar para tener más energía. Su paralelismo con la cocaína u otras drogas en el modo de empleo es evidente. Además los productos que vendemos aquí, ninguno es adictivo".

Qué dicen los que lo han probado

De momento su comercialización es legal ya que la cafeína y el resto de componentes están permitidos. Otra cosa es que se tomen medidas por el modo de empleo, por la inhalación en si y los riesgos que nos dicen que supone. Navegamos por intenet y vemos que existen muchos "retos" que incitan a su consumo. Inhalan y luego realizan un gesto de satisfacción. Acudimos a las inmediaciones de un gimnasio de Madrid. Un joven nos confiesa que "la ha probado. ¿Por qué no?, comenta. Sí nos dice que no lo volvería a hacer porque se puso "demasiado nervioso". Otros niegan con la cabeza y hasta se ríen: "¿Esnifar? [...]yo soy un tipo sano", nos dice un chico de unos veinte años de aspecto atlético y musculado. Afortunadamente, salvo uno, lo rechazan todos los demás. Pero lo cierto es que está ahí, en alguna tiendas y en internet, y se ve algo que puede ser moral.

