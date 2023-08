VÍDEO: Se le cae el móvil durante un robo, llama para recuperarlo y los mossos lo detienen

Podría decirse que es uno de los robos más cortos de la historia. Fíjense si duró poco que cuando los Mossos d'Esquadra detienen al ladrón todavía llevaba el botín encima. Un relato cuanto menos, surrealista.

La historia empieza en un supermercado del centro de Barcelona. Concretamente en el barrio del Eixample el pasado 26 de agosto, a plena luz del día. Sultana es una de las dueñas de la tienda y relata a un equipo de Antena 3 Noticias que ve como entra un hombre al establecimiento y merodea hasta que ella se queda sola .

"De repente sacó un cuchillo grande y yo me puse muy nerviosa, me amenazó y yo me quedé paralizada mientras robaba el dinero de la caja. Se llevó 700 euros y una botella de alcohol", relata la mujer.

Las cámaras de vídeo vigilancia del súper graban toda la escena .

Nurul, marido de Sultana, nos explica "el ladrón le decía a mi mujer cállate cállate". Una vez ha cometido el robo sale corriendo y añade "un cliente nuestro lo ve huir y lo intercepta casi aquí en la puerta pero escapa y en ese momento se le cae el móvil".

Los tenderos nos cuentan que los Mossos llegan rápidamente al lugar de los hechos y le entregan el teléfono del asaltante.

Al poco rato suena el aparato en cuestión ¿Y quién llama? El atracador desde otro teléfono diciendo que lo ha extraviado y que quiere recuperarlo sin saber que quien está al otro lado es la policía.

Según los Mossos d'Esquadra, un agente se hace pasar por el ciudadano que se ha encontrado el terminal, queda con el delincuente y en el momento de devolvérselo lo detienen.

Lo curioso es que el caco aún llevaba el botín encima: 700 euros, una botella de licor y un cuchillo.

El joven no tiene antecedentes penales y según los tenderos víctimas del atraco, tampoco tiene mucha vista .