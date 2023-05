Cae en Jerez el presunto cabecilla de una red de tráfico de hachís con helicópteros

No hizo falta patada en la puerta ni ariete para abrir la entrada. La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un prófugo que, presuntamente, lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros. Agentes de paisano le interceptaron en el exterior del domicilio en el que residía de forma temporal en esa localidad gaditana. No ofreció resistencia.

27 de enero de 2015. En plena noche un helicóptero se estrella en un paraje rural de Gaucín, en Málaga. El aparato, un BO-105, chocó contra una torre de electricidad. No llegó a incendiarse pero el impacto dejó la aeronave destrozada. Murió el piloto y su acompañante. Transportaban un cargamento de hachís que la Guardia Civil calculó en su momento en 900 kilos. Procedía de Marruecos y con su vuelo a baja altura intentaba evitar los radares.

Helicóptero pilotado por un militar albanés

El piloto del aparato era un militar albanés, según confirmó la prensa del país balcánico. El fallecido, el mayor Sokol Feka, llevaba 18 años en el ejército de Albania, durante 15 había sido piloto de helicóptero y en el momento de su muerte era instructor en una base aérea del norte del país. Estaba de permiso, aunque no había comunicado su intención de viajar al extranjero, en concreto a España.

El accidente no sorprendió demasiado a las fuerzas de seguridad. No era el primero que se producía en esa zona del Valle del Genal y de la Serranía de Ronda, un área montañosa cercana a la costa mediterránea elegida por las organizaciones de narcotráfico para entrar en España por vía aérea de forma ilegal. La habilidad del piloto es imprescindible para volar a escasa altura por esa zona agreste y, habitualmente, de noche. Imprescindible, pero no infalible.

Actividad criminal desde 2014

La Policía Nacional atribuye ahora la propiedad de aquel helicóptero al detenido en Jerez de la Frontera. De hecho, creen que su actividad comenzó en 2014 con una estructura criminal establecida en la provincia de Cádiz y que se dedicaba a la introducción de hachís en Europa mediante el uso de helicópteros. La investigación contra él comenzó en 2021 cuando presuntamente su organización actuaba ya en varios países.

Gracias al trabajo policial conjunto con Portugal, puedo comprobarse que el sospechoso residía entre ese país, Cádiz y zonas rurales de Huelva, siempre con identidades falsas. Por esa dimensión internacional la Policía tenía solicitada una Orden Europea de Detención y Entrega por si era localizado fuera de España. Al final ha caído en Jerez de la Frontera. Tenía cinco reclamaciones de diferentes juzgados de España.