Cacerolada y protestas de los vecinos de un barrio de Tenerife en contra de los okupas que se han instalado en casas históricas

El barrio de El Toscal es una de las zonas más pintorescas dentro de la ciudad, en Santa Cruz de Tenerife. Un casco urbano declarado Bien de Interés Cultural en 2007. Sus calles tranquilas están llenas de historia, pero ahora, esa tranquilidad se ha visto interrumpida por un grupo de okupas que se han metido en varias de estas casas. Por eso, los vecinos ha decidido salir todas las noches a la calle con cacharros en la mano, para concentrarse frente a las casas ocupadas y protagonizar una cacerolada.

Son decenas de personas las que se dan cita cada noche en la plaza Pisaca y se dirigen a las dos viviendas terreras que han sido ocupadas de forma ilegal, una se encuentra en la calle El Saludo y otra en el cercano Pasaje Segundo Ravina. El problema, según nos cuenta Adela, una de las vecinas que participa en la cacerolada, no es la ocupación en sí, "entendemos que es un problema que afecta a toda España. Aquí viven familias enteras con hijos que han ocupado otras casas y siempre han convivido pacíficamente". "El problema, continúa Adela, es la inseguridad y la convivencia con estos okupas". Según denuncia, un grupo de jóvenes han sembrado el miedo en el barrio. "Nos empujan, nos insultan y hasta nos escupen", nos cuenta Laura, otra vecina. Y "lo más duro es que tú no puede hacer nada", cuenta otro vecino, Jose. "La policía nos ha dicho que no respondamos a sus amenazas ni a sus provocaciones, porque podemos tener un problema". Algunos residentes han empezado a hacer patrullas vecinales por la noche, proque encima no hay luz en las calles. Incluso, han pegado carteles por todo el barrio y en las fachadas de las casas ocupadas en los que se puede leer: "Son nuestras casas, no de ustedes. Salgan del barrio" u "Okupas no. Casa vigilada 24 horas por el barrio. No intentes entrar". Las casas ocupadas tienen dueños, una de ellas, incluso, sus propietarios han pedidio la licencia para reforma, pero no pueden ni acercarse a la zona.

Los vecinos habían decidido hacer caceroladas todas las noche, pero les ha llegado un aviso de sanción si se siguen protestando sin autorización. Las Fuerzas de Seguridad les han advertido: si sigue produciéndose concentraciones de más de 10 o 15 personas sin autorización previa de la Subdelegación del Gobierno se verán en la obligación de sancionarlos.

El Toscal: Bien de Interés Cultural

El Conjunto Histórico del Barrio de El Toscal comenzó a formarse a finales del siglo XIX. La mayoría de sus casas fueron levantadas a partir de 1894. En 2007 , El Toscal fue declarado Bien deInterés Cultural (BIC), con categoría de conjunto histórico artístico. Se caracteriza por sus calles estrechas, casas tradicionales y edificios emblemáticos que reflejan la arquitectura canaria. En este barrio se encuentran varios edificios protegidos. Una joya patrimonial que los vecinos ven como ahora se sigue deteriorando con la inseguridad que presenta sus calles por la presencia de estos "vecinos okupas".

