Un grupo de expertos estudia por primera vez el perfil los asesinos de mujeres para prevenir más crímenes

Un grupo de expertos está elaborando el primer gran estudio sobre los perfiles de los asesinos de mujeres. Se quiere prevenir la violencia antes de que se llegue a ella, aunque no haya en principio indicios.

Ramón mató a su mujer cuando estaban en proceso de separación. La apuñaló hasta romper la hoja del cuchillo: "Le di numerosas puñaladas, a traición... hubo alevosía". Después de 12 años de cárcel y muchas horas de terapia ha conseguido saber por qué lo hizo: "Yo me sentía superior a ella, entonces, cuando se equiparó nuestra relación, de repente me vino un pensamiento malvado... y lo llevé a cabo".

Le quedan otros once años de condena, su caso se ha analizado para elaborar un estudio único y pionero que busca el porqué de los asesinatos de mujeres: "Aprender de los feminicidios que han ocurrido para poder evitarlos", dice José Luis González, el teniente coronel responsable del estudio. Cuatrocientos psicólogos repartidos por 17 universidades de todo el país, estudian los atestados policiales, el entorno de la víctima.

Este estudio arrojará un porcentaje de casos que no se ven venir, en los que no existe aparente maltrato: "Parece que hay el estereotipo de que el feminicidio es el final de la escalada la violencia, pero hay casos que no. Esos casos nos preocupan policialmente y deben preocupar socialmente, porque son los más difíciles de prevenir".

El testimonio de Ramón a los psicólogos y otros casi 200 presos no supone para ellos ningún privilegio ni carcelario, ni judicial.