Busca desesperadamente su móvil, que contiene fotos de su hija de 4 años

Un hombre ofrece 500 euros a cambio a la persona que consiga encontrar su móvil, un samsung S7 de color negro.

"Contiene todas las fotos de los últimos nueve meses de vida de mi hija de cuatro años. La copia de seguridad no funcionó: del disgusto no puedo comer, ni dormir, solo tengo ganas de llorar", según informa el Huffpost.

El hombre colgó carteles en Barcelona para que le ayudasen a encontrar su móvil y pide que nadie quite el cartel por que "es la única esperanza de recuperar las fotos de mi hija", concluye.

"Si te lo han vendido, lo has encontrado... Me es igual: no haré preguntas, pago 500 euros al contado, en efectivo. Solo quiero pasar las fotos a una memoria externa. En caso de que esté reseteado también me interesa porque hay posibilidad de recuperar las fotos (en ese caso pago 400 euros y 100 más al recuperar las fotos)", afirma el hombre.

El hombre ha perdido todas las fotos que tenía de su hija de cuatro años. El móvil le desapareció el pasado jueves 7 de marzo en la línea 5 del metro de Barcelona, entre las paradas de Diagonal y Verdaguer o Sagrada Familia.según informa HuffPost.

En el fondo de pantalla del móvil aparece una imagen de una niña con pijama rosa en un sofá verde, su hija y el motivo por el que busca el móvil.

