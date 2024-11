Los bulos sobre la DANA que pueden poner en peligro vidas humanas: "Nos dicen que ha reventado el pantano"

A la caótica tragedia que está azotando a parte de la Comunidad Valenciana tras el paso de la peor DANA en la historia reciente de España, han ido apareciendo en las últimas horas una serie de bulos e informaciones falsas en redes sociales que pueden poner en peligro la vida de muchas personas.

El aviso del rey Felipe VI: "Hay mucha intoxicación"

Además, estas mentiras propagadas en Internet incluso complican las labores de rescate. El propio rey Felipe VI, mientras estaba siendo increpado por algunos vecinos en Paiporta, se paraba a hablar con varias personas: "No hagáis caso de todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación y gente interesada en que haya caos".

El último bulo de la DANA

Pero lejos de terminar o disminuir, esta misma tarde han vuelto a aparecer más bulos en diferentes redes sociales sobre la nueva alerta por lluvias en otros puntos de la península ibérica. Por ejemplo, muchas personas han recibido, a través de WhatsApp y otros canales, un bulo que decía que el agua se estaba saliendo del barranco de Aldaia: "¡Salid de la zona ya", "un amigo me ha contado". Es falso, ni el barranco de Aldaia, ni el de Paiporta ni el de Alfafar se han venido abajo.

"Nos habían dicho que había reventado el pantano"

Desgraciadamente no hay que irse muy lejos para encontrarnos con uno de los últimos, acontecido hace justo cinco días con la llegada de la tormenta. "Estamos todo el pueblo aquí arriba, en la Torreta, porque nos habían dicho que había reventado el pantano... Me ha dicho el 062 que de momento no tienen constancia de que se haya roto nada", decía un vecino mientras grababa a decenas de personas en lo alto de la Torreta al pensar que se había roto su pantano. Era mentira. Recuerden informarse siempre a través de canales oficiales de confianza, y más en situaciones como esta.

"No tiene sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública. Se comunica lo que se sabe. La muerte de personas es algo lo suficientemente serio..."

Por otra parte, incluso el Ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en su perfil oficial de 'X' para desmentir bulos e informaciones falsas: "Ante el elevado número de especulaciones/desinformación me veo en la obligación de hacer algunas aclaraciones...". El político socialista quiso hacer especial hincapié en las especulaciones sobre el número de fallecidos: "No tiene el menor sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública. Se comunica lo que se sabe. La muerte de personas es algo lo suficientemente serio como para no especular con ello. En las zonas más accesibles, que es donde se está realizando el grueso de las labores, de momento no aparecen más...", decía Puente.

Otras estafas sobre la DANA

A los robos, saqueos y bulos también se unen las estafas... Los propios vecinos de algunas de las zonas afectadas han alertado en las redes de la situación. Hay gente con uniformes falsos de ONG o asociaciones, que van tocando puerta por puerta pidiendo dinero. Se trata de un engaño de delincuentes. Por los móviles también llegan enlaces para saquear cuentas bancarias.

No se recauda dinero en efectivo ni en persona

Además, Cruz Roja ha informado mediante sus canales oficiales la forma de ayudar a los afectados por la DANA. Entre las opciones, ninguna es la de recaudar dinero en efectivo ni en persona. Así lo informan en X. La organización ha propuesto un teléfono, una web para colaborar con ellos y un número al que enviar Bizum.

