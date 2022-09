Brutal agresión homófoba en Alicante: rompen la nariz a una joven al grito de "¡maricona, transformer!"

Una menor de 15 años ha denunciado a través de sus redes sociales la brutal agresión homófoba que sufrió en San Vicente del Raspeig por parte de unos 10 jóvenes, supuestamente también menores, según la víctima. El nombre de la menor en cuestión es Edurne.

La joven agredida ha relatado que "estaba yo tranquilamente con mis amigas y vinieron a insultarme 10 niños con insultos homófobos como maricona, transexual o transformer". La joven insiste que “en esos momentos estaba afectada ya que esos comentarios llevo recibiéndolos en casi toda mi etapa de la ESO pero en ningún momento entré al trapo pensado en que si no les hacía caso me dejarían en paz, pero eso no era así”.

A través de un extenso post en el que ha narrado todos los detalles de la agresión, ha contado que los agresores saltaron la valla de la urbanización en la que se encontraban e intentaron robarle el patinete eléctrico a la novia de la víctima. Edurne relata que uno de los menores "me pega un guantazo y yo salto de la rabia al saber que me habían pegado".

La víctima señala que, al no poder contener la rabia de este hecho, se levantó a empujar a su agresor "cuando me empiezan a pegar entre cinco niños, con puñetazos en la boca y en la cara, dejándome en estas condiciones".

Ahora, Edurne pide que "ojalá os pueda encontrar porque estas cosas no están bien hacerlas y más por algo homófobo, machista, violencia de género, y violencia en grupo". La menor lamenta que esta agresión se haya producido "básicamente por mi forma de vestir (masculina) y mi pelo corto".