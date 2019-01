Un bombero, sobre el rescate de Julen: "Pasadas 72 horas es complicado encontrar a alguien con vida, pero se ha llegado a sacar a una mujer hasta 17 días después"

Un bombero especializado en rescates ha defendido el trabajo de los equipos de rescate que trabajan en el pozo de Totalán para sacar al pequeño Julen, atrapado allí desde el pasado domingo.

"Los profesionales que están allí son los mejores, si lo están haciendo de esa manera es que es la forma correcta de hacerlo. Si yo me cayera a ese pozo, me gustaría que fueran los que están allí los que me rescataran", asegura en declaraciones a Antena 3 Noticias.

Sobre la esperanza de vida del niño de apenas dos años, David Grafulla explica que "pasadas 72 horas es complicado encontrar a alguien con vida, pero se ha llegado a sacar a una mujer con vida hasta 17 días después".

