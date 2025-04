Un bombero denuncia la falta de instrucción en vehículos eléctricos: "No tenemos formación ni herramientas para afrontar estos siniestros"

Helios Martín, bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ha mostrado su consternación tras el incendio ocurrido en un garajede Alcorcón (Madrid), en el que murieron dos bomberos y otros siete resultaron heridos provocado por el incendio de un coche eléctrico.

"Toda la comunidad de bomberos estamos muy consternados con la situación, por lo que les ha pasado a los compañeros de Alcorcón y les enviamos un cálido abrazo a ellos y sus familias", ha declarado Martín. "Somos conscientes del peligro que tenemos en nuestro trabajo, pero cuando ocurre nunca llegas a estar preparado".

Sobre los nuevos retos que plantean los coches eléctricos para los cuerpos de bomberos, Martín ha sido claro: "Los vehículos eléctricos e híbridos son relativamente nuevos. Es verdad que cada vez hay más cantidad en el mercado automovilístico y nosotros tenemos que actualizarnos a ese tipo de emergencias". No obstante ha denunciado la falta de formación. "Hoy por hoy la formación llega con cuentagotas y, a nivel general, podemos decir que no tenemos esa formación ni disponemos de las herramientas necesarias para enfrentarnos a este tipo de siniestros", ha señalado.

"A nivel general, en todos los servicios, nos pilla un poco a contrapié. La formación en bomberos es muy importante porque, con los avances tecnológicos, muchas veces va más rápido de lo que a nosotros nos gustaría para poder estar actualizados. Si no hay una formación constante y no se practica y se trabaja, nuestra respuesta puede verse comprometida", denuncia.

Qué pudo pasar

En lo referente a qué pudo pasar a sus compañeros de Alcorcón, el bombero valenciano señala no tener todos los detalles del accidente: "Se especula mucho sobre lo que les puede haber pasado, pero a ciencia cierta no sabemos lo que ha ocurrido". No obstante, advierte sobre los riesgos que conllevan los incendios en garajes: "Todo lo que son incendios confinados o en zonas de garaje son incendios de especial peligrosidad, por las condiciones de escasa visibilidad, mucha temperatura y el tema de perder el contacto con la manguera puede ser un peligro muy importante para la vida.

"Ese acceso hasta la zona que está incendiada muchas veces conlleva lo que nosotros llamamos un buceo en humos. Es de lo más peligroso que abarca nuestro trabajo. En cuanto sale algo mal o ocurre alguna incidencia grave, la seguridad del bombero se ve muy comprometida", confiesa.

Respecto a por qué los bomberos accedieron al garaje si las personas ya habían salido, Helios Martín aclara que no sabe "las peculiaridades de ese servicio", pero explica el procedimiento habitual "Nuestro trabajo es ir a resolver un problema, en este caso un incendio dentro de un garaje, y los compañeros actúan como normalmente estamos acostumbrados. Hacemos una línea de ataque hacia la zona que está incendiada y se procede a su extinción".

