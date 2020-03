La Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por el brote de coronavirus, sigue adoptando medidas para intentar evitar la expansión del virus.

Entre ellas, se prohíben los velatorios de fallecidos por coronavirus, y las bodas civiles se celebrarán sin invitados y a puerta cerrada. Se estudia también el cierre de discotecas antes de este fin de semana y ya han prohibido que se celebre el Rastro y otros mercadillos.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "Es una prioridad extremar las precauciones necesarias para que no aumenten los contagios", afirmó el alcalde José Martínez-Almeida.

"Queremos garantizar la estabilidad en Madrid, comunicamos que la responsabilidad de un gobierno no sólo es extremar sino mirar al día de mañana", añadió.

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el programa Espejo Público de Antena 3 ha reconocido que "no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid, realmente. No sé cómo se podría hacer una cosa así", ha indicado mientras aseguraba que eso lo tiene que decidir el gobierno español. Ha pedido en este sentido que el Estado aclare qué piensa hacer ante "el pico que nos han avisado que viene, a partir del fin de semana".