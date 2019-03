Las bibliotecas, el lugar preferido de los ladrones durante los exámenes de junio

Mientras los apuntes centran la atención de la mayoría, los portátiles, móviles o las tabletas son, especialmente estos días, objetivo para otros. Es plena época de exámenes, las bibliotecas están abarrotadas y los ladrones lo tienen más fácil.

Muchos jóvenes se confían y dejan el teléfono móvil cargando en las salas de estudio mientras salen a la calle a hacer un descanso. Después vuelven dispuestos a retomar los apuntes y se dan cuenta de que les han quitado el teléfono móvil.

Los cargadores son otros de los objetivos de los ladrones, y entre los objetos que más se roban encontramos también gafas de sol, auriculares y hasta el abono transporte.

La policía pide precaución ante el aumento de este tipo de robos. Recomiendan no dejarlos en la mochila, en la parte de atrás ni en lugares en los que no se tenga acceso visual a ellos. Aconsejan además no dejarlos mientras los estudiantes salen a hacer un decanso ni reservar los sitios de la biblioteca con objetos de valor.