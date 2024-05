Belén Domínguez, la joven con un tumor maligno que da lecciones de fortaleza mental en Instagram: "A vivir que son dos días"

Dicen los expertos que el mal uso de las redes sociales generan diferentes disfuncionales en nuestro comportamiento. ¿Pero qué les ocurre a aquellos que tienen enfermedades graves? En ocasiones, se convierten en una terapia combativa contra la enfermedad que sufren.

Así podría ocurrirle a la sevillana Belén Domínguez. Desde Instagram nos recuerda que "la vida son dos días". Esta mujer de 31 años, etapa crucial en la fase de entrada a madurez, padece un glioma difuso de la línea media de grado 4, un caso único en España. O lo que es lo mismo, un tumor maligno.

Se lo notificaron en julio de 2023 y planeaba casarse con su prometido el pasado 4 de mayo. Pero ahora sus prioridades son otras. Tan lejos y profundo ha calado su mensaje de fortaleza que hasta el mismísimo Alejandro Sanz ha acudido al hospital a visitarla.

Desde que lo supo, Belén ha decidido abrirnos los ojos para mostrarnos qué es vivir y, sobre todo, cómo hacerlo. El primer paso que sigue es el reconocimiento de lo que tiene y su aceptación. A partir de ahí lo verbaliza, y sus altavoces son las redes sociales. Con ello, consigue tomar conciencia y control de su situación emocional y, de paso, nos hace reflexionar sobre las prioridades en la vida.

Su base es el optimismo y su herramienta el sentido del humor. "Asumí muy pronto que mi nueva vida era esta, y mi objetivo era recuperarme cuanto antes, y me iba a esforzar muchísimo", llegó a decir en otro medio.

El esfuerzo, en su caso, consiste en decirse a sí mismo que el dolor no le va a dejar de hacer cosas. "¡¡¡Muévete!!!", se dice con énfasis. "Esta es mi nueva rutina, mi nueva realidad, tengo que afrontarlo. Gracias a Dios le ha tocado a una persona como yo, porque creo que tengo la valentía de llevarlo, a lo mejor otra persona se encierra en su enfermedad y no se quiere levantar de la cama", afirma con entereza.

"Prometo no fallaros"

En uno de sus recientes post, comunica a la sociedad que está feliz. Es su cumpleaños. Le acaban de caer 31 años. Su familia le regala una gran fiesta en la misma habitación del hospital, en la que participa el personal médico. "Cumplir años no es algo que me gustase en particular, pero desde que aprendí a valorar la vida y sus grandezas, me hace muchísima ilusión soplar las velas", anuncia.

Y nos deja este mensaje motivacional: "No hay lugar para la desesperanza ni para el desasosiego, tampoco para la intranquilidad ni para las quejas inútiles. He aprendido que el verdadero significado de vivir es disfrutar de cada día como si fuera el último", y recalca: "¡GRACIAS POR ACOMPAÑARME EN ESTE VIAJE TAN INESPERADO, PROMETO NO FALLAROS!".

Cumpliendo un sueño

Seguro le hubiera gustado conocerle en otra situación, quizá a pie de escenario en un concierto, pero la realidad es otra. El cantante y compositor Alejandro Sanz, le rindió visita el pasado 4 de abril. "Me demostró que nada es imposible", revela.

Su cara de felicidad lo dice todo. Su post ha generado mucha interacción, recibiendo casi 70.000 'likes' y más de 3.000 comentarios de apoyo. Por ahora su tratamiento sigue en curso, y hay días mejores y peores, pero no varía su entusiasmo por vivir y la fuerza con la que lo enfrenta.

