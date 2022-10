Es la buena noticia del día y su protagonista se llama Emma. En el hospital de La Paz de Madrid esta bebé de solo 13 meses se ha sometido a una intervención sin precedentes en el mundo: el primer trasplante de intestino tras una donación "en asistolia" de un donante "en parada cardiorrespiratoria.

Ella sufría un fallo intestinal y tenía que recibir alimentación intravenosa. Ahora se encuentra perfectamente... Es el éxito de una investigación de más de tres años. Y una esperanza para muchos otros pacientes en situación parecida a la de Emma.

El procedimiento ha tenido lugar con una intervención en asistolia controlada pediátrica y el caso lo ha expuesto el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, junto con la directora de Organización Nacional de Trasplantes (ONT), los padres de la menor y el equipo médico que ha realizado la pionera intervención.

Trasplante por asistolia

La asistolia es una técnica que se aplica tras la confirmación de la muerte clínica de una persona tras el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. Los órganos de esa persona se mantienen gracias a la oxigenación extracorpórea, un mecanismo por el cual es posible "el uso de órganos sólidos que de otra forma se perderían".

Según han explicado, el estado de la pequeña se encontraba ya en un estado muy deteriorado. La patología se le detectó durante su primer mes de vida. No ha sido una intervención única por la edad de la menor, sino porque es la primera vez que se utiliza esta técnica con un intestino porque se pensaba que no iba a ser una operación exitosa. Sin embargo, decidieron seguir adelante, tras 3 años de investigación, porque "la evidencia científica tampoco demostraba que no pudiera hacerse".

La asistolia es cada vez una técnica más utilizada en la donación de órganos y su posterior trasplante "puesto que en adultos ya representa un tercio de las donaciones" en España. Según un comunicado de la Comunidad de Madrid, tiene resultados similares a la clásica donación en muerte encefálica.

La primera vez que se utilizó esta técnica en adultos en España fue en 2014, mientras que en niños fue en 2021. Junto con el Vall d'Hebrón en Barcelona, el hospital de La Paz de Madrid, es "uno de los mejores centros trasplantadores en niños tanto de España como de Europa".