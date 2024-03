El Ayuntamiento de Valencia inspecciona el aceite de los churros y buñuelos en la Fallas de Valencia

Son el aperitivo estrella mientras se recorre la ciudad visitando cada monumento fallero. Los buñuelos y churros no fallan cada año en las Fallas de Valencia. Para su elaboración, es imprescindible el aceite, producto que no siempre es de buena calidad. Durante estas Fallas han aumentado considerablemente las inspecciones de puestos de venta de churros y buñuelos por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Valencia.

"Nosotros usamos agua potable, pero hay puestos que no", dice Mariano, gerente de la buñuelería 'El contraste'. "No entendemos porque hay quien no cambia el aceite a diario, si el que usamos este año de girasol ha bajado de precio", añade este hombre.

"Para elaborarlos necesitas una buena calabaza y, también, que el aceite esté limpio, cambiarlo a diario”, dice una veterana cocinera. Ella, que ha heredado la tradición de su familia, lleva cocinando churros y buñuelos más de 50 años en su puesto de Ruzafa.

Los técnicos municipales aparecen por sorpresa y de forma aleatoria para controlar la calidad del aceite que se usa por los puestos de venta y que estos estén conectados a la red de agua potable. La Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia ha solicitado 105 cambios de aceite en las 806 inspecciones realizadas hasta ahora en las churrerías y puestos de venta.

"Vamos a continuar haciendo un seguimiento exhaustivo hasta el 19 de marzo, porque la salud de los valencianos y de los visitantes durante estas Fallas son una prioridad para esta Concejalía", ha indicado José Gosálbez, concejal de Sanidad y Consumo. "Es condición fundamental y somos muy estrictos en el cumplimiento de la normativa", ha asegurado Gosálbez.

Los 8 técnicos que realizan las inspecciones supervisan las condiciones sanitarias de cada puesto, controlan que se cumplan las prácticas de manipulación de alimentos, la conexión de red y que dispongan de calentador de agua y de grifo de accionamiento no manual.

900 millones de euros y 6.500 empleos

Durante este mes de marzo visitarán Valencia alrededor de 800.000 turistas. Y precisamente ellos, suponen el 68% del impacto económico que implica esta fiesta.

En concreto, de los 900 millones de euros que se generan estos días, 269 millones lo aportan los turistas que visitan Valencia. Por otro lado, los falleros contribuyen con 74,13 millones (19%) y las comisiones falleras con 35 millones (9%).

Son las cifras que recoge el estudio elaborado por Cátedra Model Econòmic Sostenible València i Entorn de la Universitat de València, donde detallan que el sector más beneficiado es la hostelería.

