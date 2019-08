El Ayuntamiento de Sevilla niega las acusaciones de Elías Bendodo, el portavoz del gobierno, en relación a la crisis alimentaria por el brote de listeriosis que considera una "absoluta falta de lealtad y responsabilidad institucional". El consistorio considera que estas declaraciones "faltan a la verdad y son contrarias al clima de trabajo conjunto, coordinación y transparencia establecido entre los equipos técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía" desde que las primeras muestras de carne mechada se mandasen al Laboratorio municipal.

Días después, en concreto el 20 de agosto, la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía remitió oficialmente al Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla un oficio firmado por el director general de Salud y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía en el que informan que es necesario prohibir la fabricación, comercialización y venta también de los siguientes productos: pringá de estilo casero, zurrapa de lomo, manteca colorá, zurrapa de lomo blanco, crema de carne mechada, lomo al pimentón, lomo al jerez, chicharrón andaluz, carne mechada, chorizo casero y chorizo ibérico.

El día 21, la empresa Magrudis aporta una nueva lista de distribución que incluye el lomo casero al jerez, lomo casero al pimentón, el lomo pimiento entero y el chicharrón andaluz. El empresario niega a los inspectores que hayan distribuido el chorizo. Este mismo día, la Junta de Andalucía vuelve a lanzar la segunda alerta sanitaria parcial con los siguientes productos: chicharrón andaluz, lomo al jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón. La tercera alerta sanitaria se emite el 23 de agosto con una nueva lista: crema de carne mechada, manteca colorá, pringá, zurrapa de hígado y zurrapa de lomo.

Se crea un equipo conjunto de inspección del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía, el 21 de agosto, para abordar conjuntamente la investigación y la detención de productos de la empresa Magrudis que se hayan distribuidos. El día 28 analizando la documentación recabada se detecta que se han retirado de los establecimientos unidades de chorizo Magrudis que ya ni se fabricaba ni se comercializaba, una información que se trasladó a los responsables técnicos de la Junta de Andalucía.

Se constata también que hay productos a los que no ha hecho referencia el empresario y que habían sido ocultados al Ayuntamiento. Ahí es cuando se empieza a trabajar con los Servicios Jurídicos para denunciar los hechos ante la Fiscalía. La Junta de Andalucía lanza el 28 de agosto una nueva alerta sanitaria que engloba "todos los productos de la marca La Mechá ya que han sido identificados otros productos no notificados anteriormente, en particular chorizo picante, chorizo dulce y morcilla". Esta alerta se publica el día 29 de agosto.