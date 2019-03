El Ayuntamiento de Madrid retira la subvención a la Escuela Taurina Marcial Lalanda

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que retirará la subvención de 61.200 euros a la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda, destinada a sufragar talleres, profesorado y seguros del centro, por tener un presupuesto "desproporcionado" con respeto a otras actividades con más demanda, y porque las clases y talleres que imparten "no son compatibles con la defensa de los derechos de los animales".

El Ayuntamiento, no obstante, sí mantendrá las partidas necesarias para el mantenimiento del recinto municipal Venta del Batán, en el que la escuela venía desarrollando sus actividades. Se respetan los compromisos contractuales adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid hasta junio de 2016.

Desde la Comunidad, Cristina Cifuentes ha indicado que la Comunidad "estudiará las posibilidades presupuestarias" por si pudiera asumir la parte de la subvención municipal, de manera que "la escuela no se pierda", ya que es "cuna de grandes figuras del toreo". No obstante, ha precisado que aún no se ha tomado decisión alguna.

Alrededor de treinta alumnos se forman cada año en este centro. Aquí dieron sus primeros muletazos grandes figuras del toreo como el Juli, o El Fundi. Sus responsables se sienten víctimas de una persecución política.

Hasta junio los alumnos podrán entrenar en estos terrenos municipales. A partir de esa fecha se buscarán otros usos al recinto.