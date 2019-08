Avistan un grupo de crías de tiburón en una playa del sur de Tenerife. La especie es bastante común en las islas.

Lo que no es tan habitual es que interactúen con los bañistas sin ni siquiera asustarse. Estos escualos no son peligrosos y apenas tiene dientes.

Son unas crías de tiburón en la playa de El Médano, en el sur de Tenerife. Se trata de cazones, una especie de pequeños tiburones que se han acercado más de lo habitual a los bañistas.

Aquellos que han podido verlos creen que eran simples peces nadando en su hábitat y cuando conocen que realmente son tiburones aseguran que han salido huyendo y que les da miedo. Pero realmente ésta es una especie inofensiva que lleva miles de años en Canarias.

A los expertos les sorprende que no huyan ante la presencia de curiosos. Estas crías de tiburones no son un peligro para los bañistas pero los expertos aconsejan no molestarles por que a fin de cuentas, son una especie salvaje.