La avalancha de migrantes en Canarias obliga a decenas de personas a dormir en los aparcamientos de las comisarías

"Hemos tenido que habilitar el aparcamiento subterráneo de la comisaría para poder albergar a estas personas en un primer momento porque en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) no hay espacio". Así explica César Barrientos, secretario de organización del sindicato policial SUP en Tenerife, la situación que están viviendo desde hace semanas en el sur de la isla.

Hasta aquí trasladan a las cientos de personas que llegan en cayuco a la isla de El Hierro y a los que lo hacen también directamente a Tenerife. Una situación que se repite en Lanzarote, donde se ha habilitado también un garaje para albergar a decenas de inmigrantes. Apelotonados, casi sin espacio y sobre el asfalto, así tienen que pasar horas, incluso días, hasta que haya hueco en alguno de los Centros de Inmigrantes que hay en la isla.

"Estamos desbordados"

"La situación nos está desbordando y ya no podemos más. Necesitamos que el Ministerio emplee más recursos y envíe más efectivos para poder atender este repunte que ya se acerca a la situación que vivimos en 2006". Los sindicatos calculan que harían falta más de un centenar de efectivos para poder atender esta llegada masiva de migrantes a las islas, con especial atención a lo que está ocurriendo en El Hierro, donde ni siquiera hay comisaría de Policía Nacional.

"Tenemos que enviar a compañeros a la isla. Allí hacen turnos de 10 días con jornadas que superan las 14 horas sin descanso. Al no haber dependencias no tienen ni siquiera donde hacer sus necesidades". Denuncian, además, que tienen que poner dinero de su bolsillo porque las dietas no están actualizadas y no les da para comer. "Por no hablar de la seguridad, ya que en ocasiones solo dos agentes se ven obligados a atender a más de 300 personas. Nunca ha pasado nada, pero en un amotinamiento, una pareja de agentes no podría hacer nada".

Denuncian que esto es fruto de una mala planificación

Desde el Sindicato SUP aseguran que la situación ha llegado al límite porque las plantillas están mermadas, pero también porque ha habido una falta de planificación por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno central en general. "No es nuevo para nadie que todos los años, entre agosto y noviembre, con las calmas marítimas, muchas de estas personas se aventuran a subirse a una embarcación para cruzar el Atlántico. Viene ocurriendo así desde hace mucho tiempo. La solución pasaría por planificar un refuerzo de plantillas desde la Península para ese espacio de tiempo, lo mismo que pasa con la operación 'Paso del Estrecho'".

Aseguran que así se podría atender de manera digna a estas personas y sin que esto suponga un sobre esfuerzo para las plantillas policiales de Canarias. Critican, además, que si todos los efectivos están trabajando para atender a los migrantes, dejan de hacer su trabajo diario y de atender a los problemas que siguen ocurriendo en las islas.