Críticas por la destrucción de las camas de un hospital de Barcelona que no llegaron a utilizar

Polémica en Barcelona después de que se publicase un vídeo en las redes sociales en el que se ve cómo una grúa tira varias camas de un hospital a un contenedor de basura. El hospital en cuestión es el Hospital Temporal Vallès Salut de Sabadell y se había creado en abril de 2020 para ingresar a pacientes de COVID-19 en caso de que los ya existentes llegasen a colapsar.

Sin embargo, este hospital de campaña no llegó a utilizarse y en ese momento las camas no hicieron falta. Ahora, pasará a ser un punto de vacunación masiva y por eso están retirando lo que hay en su interior. Y la noticia que ha generado interés no ha sido que vaya a haber una nueva zona de vacunación contra la Covid-19, sino la retirada de las camas.

El descontento no solo viene por parte de los usuarios de las redes sociales, sino por el mismo Ayuntamiento de Sabadell, que ha pedido explicaciones a la Generalitat. La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicado a Antena 3 Noticias que está en completo desacuerdo con este gesto porque "se podrían haber utilizado para muchas otras cosas, o donar a familias que lo necesitasen, otro países".

Ante la avalancha de críticas, el Departamento de Salud de la Generalitat ha tenido que responder. "Sólo se han retirado las camas antiguas y obsoletas", ha señalado. Por lo visto, había varias camas viejas del Hospital Parc Taulí que se habían enviado a este hospital de campaña por si les hacían falta. Como ya no harán falta allí, y no están en buen estado, se está procediendo a su retirada definitiva.

Críticas en las redes sociales

Pese a la respuesta del Gobierno catalán sobre la retirada y destrucción de estas camas, hay quien pone en duda la veracidad del motivo.

"Las imágenes son palmarias, la destrucción de camas perfectamente funcionales, camas que son muy caras y que serían útiles a otras instalaciones o para familias con miembros dependientes...despilfarro de dinero público, la respuesta de CatSalut es insuficiente" comenta este usuario de Twitter.

Otro usuario afirma que tiene una hija con el 100% de discapacidad y que no puede pagar una cama de estas características: