El autor confeso de la muerte de Romina Celeste no entrará en prisión hasta que haya sentencia

El Jurado popular del caso Romina Celeste, la mujer muerta a manos de su marido en la isla de Lanzarote en la nochevieja de 2018, ha declarado culpable de todos los delitos que se le imputaban al autor confeso de los hechos, Raúl Díaz.

El acusado, que hasta ahora sostenía que esa noche encontró el cadáver de su mujer y que, por miedo, lo descuartizó, lo quemó y lo repartió en distintos puntos de la isla, reconoció en la primera sesión del juicio que se ha desarrollado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ser también el autor de su muerte.

A pesar de la confesión del propio Raúl, y el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, no será detenido y enviado a prisión hasta que haya sentencia y esta sea firme puesto que, como cabe recordar, ya cumplió el plazo máximo de prisión preventiva en la cárcel de Lanzarote, establecido en cuatro años, sin haberse celebrado el juicio.

La indignación de la familia

Para indignación de los familiares y amigos de la víctima, que no dudaron en reprocharle su acción a la salida de los juzgados, el asesino de Romina ha abandonado las instalaciones por su propio pie, acompañado de su letrado, y a bordo de un taxi.

El magistrado, tras el consenso de las partes en lo que a las penas se refiere, dictará sentencia, y si nadie recurre, decretará la firmeza de la misma tras notificar el fallo al acusado. Llegado ese punto Raúl Díaz dispondría de un plazo no mayor a diez días para ingresar en prisión.

El Ministerio Público bajó su petición de pena a un total de 15 años, nueve meses y cuatro días de prisión después de que éste reconociera los hechos; 12 años y seis meses por un delito de homicidio consumado, un año y nueve meses por maltrato habitual, seis meses por la agresión en un hotel de Lanzarote, nueve meses por la agresión en el domicilio los días previos a la muerte de Romina, y tres meses por profanación de cadáver.

Jesús Lomba, fiscal delegado de violencia de género, quiso incidir en que, aunque se pueda pensar que la pena solicitada es baja, no lo es en base a las leyes que existen. La pena no ha sido mayor porque no se ha podido acreditar que existiera asesinato en lugar de homicidio, al no haber encontrado el cadáver que pudiera ofrecer a los forenses evidencias de ello.