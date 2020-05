Aún no sabemos como usar guantes y mascarillas para protegernos del contagio por coronavirus

Con más de la mitad de la población ya en Fase 1 de desescalada por coronvirus se mantienen las dudas del uso de mascarillas, de cuánto tiempo hay que utilizarlas, si desinfectarlas o deshecharlas.

A estas alturas todos tenemos claro que la mascarilla es importante para protegernos y proteger a los demás pero hay muchas preguntas aún: " ¿debemos llevarla siempre? ¿ cuál es la mejor? "

Y lo mismo ocurre con los guantes después de que los médicos hayan avisado de que, si no los usamos bien, más que protegernos nos podemos infectar.

"La mejor mascarilla es respetar la distancia social y las medidas de higiéne"

Hay muchos tipos de mascarillas en el mercado, higiénicas, quirúrgicas, de un solo uso, reutilizables y esto es lo que genera confusión.

Desde Sanidad, Fernando Simón, insiste en que la mejor mascarilla es respetar la distancia social, la separación entre personas de dos metros de distancia.

De momento, solo es es obligatorio llevarlas en los transportes públicos pero el debate está en la calle . Hay quien cree que "debían ser obligatorias siempre", otros, en cambio, prefieren usarlas "solo cuando haya gente al lado y en espacios cerrados"

Los que no deben usarla

El doctor Fernando Simón recuerda en que hay personas que no pueden usarla, y no deberían llevarlas: "Las personas que sufran ansiedad, los que tengan problemas respiratorios, o los niños, que no es sencillo que la puedan usar correctamente".

Guantes, ¿sí o no?

El tema de los guantes es más controvertido, no está claro que realmente nos protejan y se pueden convertir en un foco de contagio. María Saíz, del Colegio de Médicos de Madrid, asegura que "los guantes pueden ser un foco de infección, en cambio, unas manos limpias salvan vidas".

A partir del lunes habrá comunidades en fase 2. Cada vez se permite más movilidad y más proximidad con otras personas, que sin un distanciamiento social adecuado puede incrementar el número de contagios y propiciar un nuevo brote de coronavirus.