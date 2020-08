Aumentan las multas por no llevar la mascarilla para evitar contagios de coronavirus en España

Todas las comunidades han hecho obligatorio el uso de la mascarilla para no contagiar el coronavirus. Y al mismo tiempo han establecido multas para quien no las utilice o no respete otras medidas de seguridad. Incumplir las normas nos puede costar, como poco, 100 euros.

En las calles de Pamplona son constantes las imágenes de la policía poniendo multas por no usar la mascarilla para evitar el contagio de coronavirus. La sanción mínima en esta comunidad es 100 euros, lo que ocurre por norma general en toda España. Aunque puede llegar a los 600, ya que la ley establece diferencias entre el no llevarla y el no querer ponérsela, cuando así lo requiere o la normativa o las autoridades.

La mascarilla en las playas

Las mascarillas son ya obligatorios en todos los espacios públicos de todo el país. Pero hay diferencias según territorios y ámbitos. Por ejemplo, en las playas de la mayoría de localidades costeras andaluzas solo se puede prescindir de ellas para bañarse, pero para para tomar el sol hay que llevarla

En Cataluña y prácticamente en el resto de comunidades con playas no son obligatorias en este ámbito. “debería ser igual en todos los sitios”, asegura un bañista de la zona.

El uso de las mascarillas en las terrazas

Por otra parte, en casi toda España solo se permite retirarse la mascarilla en las terrazas para comer y beber, pero hay comunidades que permiten no llevarla mientras se está hablando en las mesas. "Si no sería imposible, a no ser que hagan mascarillas con pajitas", dice un usuario de una terraza

Las mascarillas y el deporte

Prácticamente en todo el país actividades deportivas están exentas de su uso pero con condiciones dependiendo si son individuales o en grupo.