El audio que desvela el drama vivido en las residencias con la confesión de una médica a la hija de una enferma: "No me dejan derivarla"

¿Quién decide quién muere dignamente y quién no? Esta pregunta tortura a Ramona, cuya madre enfermó de coronavirus en torno al 10 de marzo en una residencia de Griñón, cuatro días antes de que se declarara el estado de alarma en España, que ha durado hasta el pasado sábado dando lugar a la nueva normalidad.

Ramona cada día hablaba con su madre, que se mostraba un poco peor conforme iba pasando el tiempo. Por ello, Ramona pidió su traslado a un hospital, pero el director de la residencia le dijo que no le dejaban derivar a nadie.

Ante esta negativa, Ramona no dejó de pelear por su madre, Alejina, de 89 años. El día 23 de marzo, con 400 muertos diarios y los hospitales abarrotados de enfermos, la médico de la residencia le informó de que su madre no reunía las condiciones exigidas por la comunidad para un ingreso.

"Cuando llamas a pedir una ambulancia ellos te dicen: '¿tiene síntomas respiratorios? Voy a consultar con el geriatra del hospital'. Y con él es con quien hemos manejado a Alejina y no tiene criterios para la derivación. La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes. Puede ser trasladado a urgencias todo paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria, que no tenga deterioro cognitivo, que tenga un parte que sea una persona independiente, que no tenga patologías asociadas, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada", señala la médica en el audio de la conversación, a cuyo audio ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Días después Alejina fue trasladada a un hospital, donde murió. Por eso, Ramona está preparando una demanda. La Consejería asegura que los traslados se decidieron solo por criterios clínicos.