La atracción de una playa de Valencia: un yate de lujo encallado en la orilla

Cientos de personas no paran de acercarse a la playa de Pinedo en Valencia. El motivo principal no es el buen tiempo y las altas temperaturas. Lo que reclama la atención de la gente es un yate encallado en la orilla. Y no es una embarcación cualquiera: está valorada en más de cuatro millones de euros.

"Es la atracción turística de este verano, ¿no?", señala uno de los testigos. Desde el lunes, cuando quedó atrapado el yate, lo está siendo. "Nos hemos reunido aquí un montón de gente", admiten. Son numerosas personas las que acuden para hacerse una foto o incluso subirse a la embarcación.

En dirección al Club Náutico

Según relata Batiste Gil, trabajador de la empresa Recogil que se encarga del remolcarlo, el buque llamado 'Nordic Lily' "se dirigía al Club Náutico de Valencia, pero por las fuertes corrientes y un mal temporal quedó varado aquí en la orilla". El barco no llegó a buen puerto.

Un hombre describe la escena al completo: "Comenzó a venir cara a la playa y pensábamos que giraría pero una vez que cruzó las boyas, vino recto hasta que encalló".

Complicadas tareas de remolque

Su retirada está suponiendo un reto para los operarios en la playa de Pinedo. La rotura de uno de los cables que conectan el yate con con el remolcador paralizaba el trabajo. Los trabajadores llevan tiempo retirando arena con la ayuda de una excavadora extraían.

Hasta 80 toneladas de arena han removido para formar "un cauce lo bastante grande para que el barco no tenga tanto peso de la arena y no tenga tanta presión y cuando sea remolcado pueda salir", como explica Gil.

Las labores de remolque son complicadas, incluso peligrosas, por lo que los operarios, ante la afluencia de tanta gente, deben "garantizar la seguridad de todos los usuarios y de todos los bañistas".

Un yate de más de 4 millones de euros

El 'Nordic Lily', con bandera de Gran Bretaña, es una embarcación de lujo valorada en más de cuatro millones de euros. Una vez que concluyan las tareas de remolque y el yate pueda volver a navegar, será el propietario del yate quien se haga cargo del coste total de las maniobras.

Por su parte, el Ministerio de Transportes investiga las causas del accidente.

