¡Atentos al móvil! muchos recibirán hoy una notificación acompañada de un pitido para avisarles de una emergencia

Continúan las pruebas del nuevo sistema de alertas a la población para enviar avisos a los ciudadanos antes posibles emergencias o catástrofes inminentes para las que es necesario tomar medidas de manera urgente.

El sistema Es-alert depende de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y las pruebas se están desarrollando por todo el territorio española de manera coordinada con Protección Civil.

Los vecinos reciben en sus móviles una notificación emergente que va acompañada de un intenso pitido además de la función de vibración. En el texto se anuncia claramente que se trata de una prueba y el mensaje podrá eliminarse una vez leído clicando en aceptar.

El mensaje aparecerá de forma automática, ya que este sistema no necesita ninguna instalación y no usa SMS ni ninguna otra aplicación móvil porque funciona a través de la tecnología Cell Broadcast, es decir Difusión en Células, que permitirá llegar a los teléfonos que estén recibiendo señal de las antenas telefónicas del operador correspondiente. Si el teléfono está apagado o en modo avión, este no recibirá la alerta.

En Madrid hoy las pruebas se desarrollarán en las localidades de Húmera, Prado del Rey y Somosaguas y recibirán una alerta de prueba.

A este sistema también se le conoce como 112 inverso. Los ensayos comenzaron la semana pasada y hoy miércoles, 2 de noviembre, se probará el servicio en Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra

Es-Alert

El Sistema RAN-PWS es un componente de la Red de Alerta Nacional cuyo objeto es enviar alertas relevantes a la población que se encuentre en zonas afectadas, o que se prevea que pueden verse afectadas, por situaciones de emergencia o catástrofe.

Actualmente este sistema se encuentra en fase de prueba. Estas medidas de precaución ante accidentes urgentes recuerdan al plan de reacción que semanas atrás llevó a cabo la UME en Cádiz ante la posibilidad de que ocurra un tsunami.