Así te afectará el nuevo protocolo anticontaminación de Madrid que entra hoy en vigor

El nuevo protocolo anticontaminación de Madrid entra en vigor este lunes, 8 de octubre, y con él se introducen cambios como el abandono del sistema por matrículas y la apuesta por el etiquetado de la Dirección General de Tráfico (DGT); la inclusión de las motocicletas; o el adelantamiento de los escenarios.

También se contempla la creación de un nuevo escenario, el cuarto, y la prohibición en el quinto, de alerta, de aparcar en zona SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) a los ECO y sólo se permitirá a los cero; la extensión a toda la ciudad y el compromiso de avisar con un día de antelación a la aplicación de las medidas de restricción del aparcamiento y de la circulación.

Entre las novedades se incorpora un nuevo criterio para activar los niveles de preaviso y aviso cuando se superen los umbrales correspondientes en tres estaciones cualesquiera de la red para que tengan más peso los distritos exteriores a la M-30, además de en dos estaciones de la misma zona como hasta ahora.

Se podrá declarar el escenario 3 con tres días consecutivos de preaviso, lo que se suma a los dos días de aviso ya recogidos actualmente. Como en el protocolo anterior, la activación de episodios y escenarios se producirá cuando la previsión de la AEMET sea desfavorable para la contaminación.

El protocolo se activará cuando se superen los niveles de preaviso o aviso, de forma gradual comenzando siempre con las medidas del primer escenario, que incluye la recomendación del uso del transporte público y la reducción de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en M-30 y accesos a la ciudad. Para el resto de escenarios, que introducen las medidas de restricción del estacionamiento y la circulación, se avisará con un día de antelación.

Cinco escenarios:

En cuanto a los escenarios, el escenario 1 será de aviso e información.

En el escenario 2 habrá una limitación del aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO y no podrán circular por el centro los coches sin distintivo ambiental. Hasta ahora no se restringía la circulación en este escenario.

En el escenario 3, la restricción de circulación se extenderá al conjunto de la ciudad para todos los coches que carezcan de etiqueta ambiental.

Como novedad, se crea el escenario 4 para cuando el nivel de aviso se mantenga durante cuatro días consecutivos: la limitación de circulación se extenderá también a los vehículos con etiqueta B.

El escenario 5 se corresponde con el nivel de alerta definido por la Unión Europea y en esta situación solo se permitirá la entrada a la ciudad de los vehículos CERO y ECO, aunque la previsión es que no se llegue a aplicar.

Etiquetado DGT:

Al igual que en el protocolo anterior, todos los escenarios contemplan las medidas del anterior. Con el nuevo protocolo se pasa del criterio par/impar en las matrículas al sistema de distintivos ambientales de la DGT.

Los vehículos más afectados serán los que no tienen etiqueta, es decir, los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Estos representan un 17 por ciento del parque circulante en la ciudad. La clasificación ambiental de los vehículos se puede consultar introduciendo la matrícula en la web de la DGT.

Excepciones:

Durante la aplicación de las medidas del Protocolo de contaminación podrán seguir estacionando en las plazas del SER los residentes pero exclusivamente en su barrio y plazas. También los vehículos de las personas con movilidad reducida, los autorizados como comerciales e industriales del SER con calificación ambiental CERO, ECO y C, y los B hasta el 31 de diciembre de 2020, los vehículos estacionados en zonas reservadas para su actividad y los autotaxis y vehículos de alquiler de servicio público con conductor que estén en servicio y su conductor esté presente, entre otras.

Habrá excepciones a la limitación de circulación para el transporte público colectivo, los servicios de emergencias, los vehículos de profesionales cuya hora de inicio o de fin de jornada laboral esté fuera del horario de cobertura del transporte público previa autorización, los vehículos para limpieza y gestión de arbolado urbano.

También se permitirá la circulación a los vehículos comerciales e industriales de distribución urbana de mercancías (igual o inferior a 3.500 kg hasta diciembre de 2019 y superior a 3.500 kg hasta diciembre de 2022), y algunos vehículos especiales, como grúas, servicios funerarios, adaptados para la retransmisión de radio o televisión o vehículos blindados.