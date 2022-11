Así son las casas contenedores para los vecinos que perdieron sus viviendas bajo las coladas del volcán de La Palma

Se cumplen 14 meses de la erupción del volcán de La Palma y todavía unos mil vecinos no han podido regresar a sus casas. Algunos de estos vecinos acaban de recibir unas casas provisionales. Son 44 viviendas modulares, de las 85 previstas, hechas con contenedores reciclados. Habitáculos de espacio muy reducido, que cuentan con cocina-salón, baño y habitaciones que no superan los seis metros cuadrados. Muchos de estos vecinos han recibido con cierto malestar esta alternativa habitacional, porque llevan esperando más de 100 días desde que el volcán se llevó sus casas.

Antes vivían en casas unifamiliares, algunas con varias plantas y zonas ajardinadas y ahora no les queda otra alternativa que vivir en estos contenedores. Su sueño era reconstruir una vida similar a la que tenían antes de la erupción. Por eso, ya han perdido la esperanza de recuperar algo parecido.

No pueden volver a sus casas aunque no fueron afectadas por la lava

Ha pasado más de un año de la erupción y aún hay vecinos que no han podido regresar a sus casas a pesar de tenerlas en pie, porque la lava no llegó hasta ellas. Son los vecinos de los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla. Allí no puede regresar por la presencia de gases tóxicos, según los científicos, incompatibles con la vida.

Ese malestar ha llevado hoy a los vecinos afectados por el volcán a salir a la calle en una caravana de protesta por los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte para reivindicar a las administraciones públicas medidas de ayuda. Los vecinos consideran que ya ha pasado tiempo suficiente, 14 meses ya desde aquel 19 de septiembre 2021, sin que se hayan dado soluciones reales a muchos de los problemas que sufren los afectados por el volcán.