Así se realiza la prueba rápida del coronavirus Covid-19

Estos días hay decenas de mensajes que aparecen en grupos de mensajería instantánea. "Hazte la prueba del coronavirus" avisan muchos de ellos. Se trata de los test rápidos para detectar el coronavirus. Si se logra contactar con el laboratorio en cuestión y se cierra una cita, tendrá que abonar entre 40 y 70 euros para realizarla.

¿Qué pruebas hay?

María Fernández Elorriaga, enfermera del Consejo General de Enfermería, dice que "tenemos principalmente dos modalidades de detectar el coronavirus: a través de una prueba PCR o por test rápido con una muestra de sangre".

La prueba PCR en la que se toma una muestra de la vía respiratoria y lo que detecta es el ARN, busca material genético del virus, arrojando un resultado positivo o negativo. "Si es positivo estaríamos ante un caso confirmado con infección activa. En este caso, sólo se podrá detectar en la fase en la que tenemos el virus en nuestro cuerpo, no detecta si lo has pasado o no, tiene que ser en una fase activa (con o sin síntomas) o latente" afirma María Fernández Elorriaga.

La prueba de coronavirus que se realiza mediante un análisis de sangre, es lo que se conoce como test rápido y "veremos si hemos generado anticuerpos. Busca la IgG o IgM que son tipos de anticuerpos y detecta si ya has estado en contacto con el virus" dice María Fernández Elorriaga, enfermera del Consejo General de Enfermería. "El problema que tienen este tipo de test es que no en todos los casos su sensibilidad permite una fiabilidad completa" añade Elorriaga.

Prueba rápida

Estos tests rápidos se basan en una inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene "pegadas" las proteínas del virus para detectar anticuerpos y descubrir las proteínas del coronavirus. Su funcionamiento es similar al de los test de embarazo.

Son test rápidos porque en unos minutos hay un resultado positivo o negativo. Se pueden realizar también en el domicilio de un caso sospechoso de coronavirus pero siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario.

Gracias a estas herramientas rápidas de diagnóstico se puede detectar mejorar el número de afectados por coronavirus en la población y limitar los ensayos de PCR sólo a aquellos pacientes que realmente lo necesitan y así no congestionar los servicios sanitarios.

Prueba PCR

La prueba PCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una prueba que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad, en este caso el coronavirus Covid-19. Aunque ambas técnicas son diferentes, la variedad aporta un punto positivo a la hora de luchar contra el coronavirus Covid-19 y frenar el avance de los contagios.