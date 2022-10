Así es el peculiar edificio que deja sorprendidos a los vecinos de Barcelona: "Yo lo encuentro bestial"

Si alguien viera un edificio 'atravesado' por un poste eléctrico, podría prensar que es obra de un artista. Pero lo cierto es que todo se debe a faltas de comunicación que han provocado que una constructora termine por hartarse, y haya decidido tomar sus propias decisiones. El sorprendente resultado final no deja indiferente a nadie y los vecinos reconocen que están impresionados con la situación, más propia de un cuadro que de un suceso real.

El edificio muestra a un poste atravesando varios de los balcones, lo cual ha dejado anonadados a todos aquellos que lo visitan de cerca. Mientras una vecina asegura que "esto no es normal", otra nos indica que "esto es bestial" y asegura que "no puede creer" que lo vayan a dejar así. Pero lo sorprendente viene cuando vemos que atraviesa el balcón de algunos pisos como si de una fachada del edificio se tratara. La empresa no lo ve en absoluto como una preocupación.

La complejidad de la arquitectura

Aunque en este edificio todo está en orden, y a pesar de que un poste eléctrico se haya colado en medio del bloque, hay situaciones en la que no es oro todo lo que parece. Muchos edificios que parecen estar bien construidos a simple vista, luego albergan problemas en su estructura, debido a los planos que han sido diseñados por los arquitectos, que, con un solo error, puede llegar a desencadenar una tragedia, por lo que debe ser correctamente revisado.

Los arquitectos suelen ser conocidos como algunos de los profesionales más metidos de lleno en su profesión. De hecho, hay quienes han estudiado la carrera y aseguran que los arquitectos dedican la mayor parte de su vida más a lo profesional que a lo personal. ¿Habrá excepciones? Sin duda. Sin embargo, ese desempeño es el que ha llevado a que seamos testigos de algunas de las obras más espectaculares que se han realizado en la humanidad.

En el caso de este original edificio que ha sido construido en Barcelona, basta con darle las gracias a la empresa que debía retirar el poste eléctrico y que, por no hacerlo, ha dado lugar a una brillante obra arquitectónica que causa una gran expectación en la Ciudad Condal.