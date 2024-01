Instan a la retirada del cartel de la Semana Santa de Sevilla: "Es totalmente inapropiado"

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur el cartel de la Semana Santa de 2024, obra de Salustiano García. Se trata de una obra al puro estilo del pintor que evoca la Resurrección de Cristo, reflejando "la parte luminosa de la Semana Santa", según indica el autor. Sin embargo, la primera reacción que ha causado en los fieles llega acompañada de polémica.

La imagen representa un Cristo coronado y apenas cubierto por un paño sobre un fondo rojo. Dentro del cartel hay dos elementos muy representativos de la Semana Santa de Sevilla: el paño del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor. El pintor se fijó en el rostro de su hijo Horacio.

Tras la presentación del cartel, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. "Atención, pregunta. ¿Qué pensáis del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024?. Empiezo yo, totalmente inapropiado...", dice un usuario. "No voy a opinar del cartel porque me bloquean la cuenta. Esto no es mi Semana Santa ni mi Sevilla representada", dice otro.

"El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 me encanta y me horroriza a partes iguales", afirma otro. "En qué estaremos convirtiendo la Semana Santa de Sevilla que nosotros mismos la anunciamos con un cartel que no tiene nada que ver con la Semana Santa de Sevilla", sostienen.

"Prepararos para la homofobia que va a desatar el cartel de la Semana Santa de Sevilla", dicen más comentarios sobre el cartel de Semana Santa en Sevilla. Con más sentido del humor, otros usuarios han intentado buscarle parecidos con el jugador del Betis Isco o el actor Jared Leto, entre otros.

El Instituto de Política Social (IPSE) también ha reaccionado al cartel calificándolo de "afeminado". Defienden que "no tiene nada que ver con la Semana Santa". "Exigimos su retirada ipso facto", han escrito.

Así lo indica en un comunicado, en el que añade que ha exigido a todas las hermandades que insten a la retirada del cartel que consideran ofensivo y a que se pida perdón de manera pública. Advierten que, de no retirarse el cartel, tomarán todas las medidas que sean necesarias, como llevarles a los tribunales.

El autor defiende su obra

Ante las numerosas críticas recibidas, Salustiano García ha defendido su obra. Asegura que se ha centrado "en la parte más luminosa de la Semana Santa, que es la resurrección".

"Nos lo estamos tomando con bastante humor y bastante buen rollo", ha afirmado sobre la controversia, explicando que el cuadro "no estaba hecho para provocar".