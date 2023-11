Así funciona la regla de las 5D para evitar el acoso callejero

El 82% de las mujeres en España ha sufrido alguna vez acoso callejero, un comentario obsceno o un contacto no consentido. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que no tiene el objetivo solo de alertar sobre la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar políticas para acabar con ella.

El acoso callejero es también violencia de género y ha llegado la hora de plantarle cara. L'Oréal Paris, la ONG Right To Be y la Fundación Mujeres aúnan fuerzas para enseñar a hombres y mujeres a combatir este tipo de acoso en espacios públicos.

Han puesto en marcha el programa 'Stand Up', una formación diseñada para ayudar a prevenir el acoso callejero y enseñar a crear espacios seguros e inclusivos para hombres y mujeres. Este proyecto se lanza con el objetivo de difundir la metodología de las 5Ds: distraer, delegar, documentar, dirigirse al acosador y dar asistencia.

Este programa contra el acoso callejero se lanzó el 8 de marzo de 2020, y ya ha formado a más de 2 millones de personas. El objetivo es llegar a los 3 millones de formaciones durante 2024.

En nuestro país ya se han formado un total de 55.000 personas, colocando a España en el top 3 de países con más formaciones. 'Stand Up' está presente en 42 países "con unos datos que motivan a la marca a seguir luchando y expandiendo el programa, por el impacto positivo que tiene en la sociedad".

L'Oréal Paris lanza este proyecto en el año en que celebra el 50 aniversario de su ya conocido eslogan 'Porque tú lo vales'. Unas palabras que no son un simple lema de marca, es una frase de empoderamiento femenino "para que crean en su belleza y su sentido de la valía". "Nuestro eslogan, conocido en todo el mundo, es el primer mensaje publicitario que resalta la confianza en uno mismo, un mensaje de empoderamiento que une a los consumidores en torno a la marca", explica la propia firma.

¿Cómo reaccionar ante alguna situación de acoso callejero?

Si presencias una situación de acoso, te enseñamos lo que debes hacer. Solo hay que seguir cinco sencillos pasos:

1. Distraer: Hazte pasar por un amigo o amiga, pregunta la hora, crea una distracción. Sé original

2. Delegar: Busca a alguien que esté en una posición de autoridad y pídeles que intervengan.

4. Documentar: Observa y presencia lo que ocurre, intenta escribir o grabar el acoso para compartir el material con la víctima, pero nunca lo uses ni lo publiques sin su permiso.

5. Dirigirse al acosador: Habla e interpela al acosador, después tu atención a la víctima. Si la persona que acosa responde, ignórala; no te pongas a su nivel. Haz esto solo como último recurso para evitar la violencia. Lo primero es tu seguridad y la de la víctima.

6. Desahogar: Consuela a la persona tras el incidente y hazle saber que esa conducta estuvo mal. Apoya y reconforta a la víctima.

Para que podamos cambiar esta realidad puedes hacer la formación Stand Up, impulsada por L'Oréal Paris de manera gratuita y sólo en cinco minutos. ¡Todos somos parte de la solución! Tú también.