Así está cambiando el coronavirus la forma de relacionarnos con los demás

La pandemia ha cambiado nuestras formas de relacionarnos con los demás. Lavarse las manos o saludarse con el codo son ya gestos que nos resultan familiares.

Algunas personas aseguran que se pueden llegar a lavar las manos como medida preventiva para no contagiarse del coronavirus hasta 20 veces. "Nos estamos obsesionando un poco", decía un joven.

Cada vez va a ser más complicado cambiar las costumbres que hemos ido adquiriendo con la pandemia. Los más pequeños, incluso, ya tienen muchos gestos interiorizados, otros han nacido en plena pandemia. Ahora cuesta acercarse a los demás, además se recomienda como una de las principales medidas para evitar contagios de coronavirus.

La mayoría de personas asegura que estos gestos perdurarán en el tiempo: "se ha vuelto un estilo de vida ya", confesaba. Pero también hay quienes extrañan las muestras de cariño de antes de la pandemia como los besos y los abrazos "yo creo que eso sí que se echa en falta", decía una mujer. "Espero que llegue pronto ese día", aseguraba otro.

Hay gente que asegura que cuando esto acabe va a dar todos los besos y abrazos a todo el mundo que no está dando por esta situación.: "hombre, a mis nietos, cuando me quite la máscara esta", aseguraba un señor.

De momento, tendremos que esperar para poder volver a dar besos y abrazos a nuestros seres queridos. La distancia y cumplir las medidas de seguridad con nuestros familiares y amigos es ahora una nueva forma de demostrar empatía y cariño por los demás.