Así es el avión C-101, que ha protagonizado dos accidentes militares mortalen en seis meses

Con la expresión rota de dolor han despedido sus compañeros de la Patrulla Águila al comandante Garvalena, quien se ha estrellado frente a La Manga, en Murcia, con su C-101.

Hace seis meses otro piloto moría en el mismo lugar al caer con el mismo modelo de avión. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha preferido no hablar de posibles causas: "Hay que ser prudentes y no querer sacar conclusiones que en este momento no es posible sacarlas"

"Hay que ser prudentes"

El C-101 lleva 39 años en servicio y el próximo año finaliza su vida útil. Se utiliza en la formación de pilotos y en las exhibiciones de la Patrulla Águila. Los aviones que lo sustituirán no estarán operativos hasta dentro de año y medio.

El comandante Garvalena volaba en solitario y no comunicó ningún problema, y tampoco pudo eyectarse del avión. El accidente se conoció porque desapareció del radar. Además, este modelo de avión carece de caja negra.

En un tercer accidente, en septiembre fallecieron un instructor y una alumna al estrellarse en la misma zona. En este caso, era otro modelo de aeronave.