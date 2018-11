El asesino de Pioz, Patrick Nogueira, a un amigo: "Estoy feliz de que no me importe"

El asesino confeso del cuádruple crimen de Pioz (Guadalajara), Patrick Nogueira, dijo a un amigo: "Estoy feliz de que no me importe", en una conversación que mantuvieron a través de la aplicación WhatsApp mientras se deshacía de los cuerpos de los asesinados. Cuando procedía a limpiar la escena del crimen y se deshacía de los cuerpos de los dos adultos y sus hijos a los que había asesinado, Nogueira estuvo 'wasapeando' con un amigo llamado Marvin, residente en Brasil, al que aseguró que no sentía nada, según se ha conocido en la quinta jornada del juicio contra él en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

El secretario judicial ha leído, a petición del fiscal, la conversación por WhatsApp que mantuvo Patrick Nogueira con su amigo brasileño el 17 de agosto de 2016, después de asesinar a su tía Janaina y a sus primos de 1 y 4 años en el chalé de Pioz (Guadalajara) mientras esperaba la llegada de su tío Marcos, al que asesinaría posteriormente. En la conversación, el procesado explicó a su amigo "la ansiedad y adrenalina" que sintió el día de antes de los asesinatos mientras pensaba en su ejecución y la planificaba. Entre expresiones de risas, Marvin le dijo a Patrick Nogueira: "Tú si que eres un psicópata", se rio de los hechos e incluso aconsejó a su amigo que debía "limpiar bien" y que no saliera de madrugada para no causar sospechas y le recomendó: "Debes seguir pensando minuciosamente".

A su vez, Patrick Nogueira se rio en varias ocasiones de su tía y se mostró ansioso de que su tío Marcos llegase para asesinarlo, además de que describió detalladamente como descuartizó los cuerpos. También le contó a Marvin que pensaba alquilar un coche para coger las bolsas y enterrarlas fuera de Madrid, mientras que su amigo le comentó que eso podía ser peligroso y que si no descubrían los cuerpos no había "nada que temer".

Asimismo, le indicó a su amigo brasileño que escribiría al casero para decirle que se iba a retrasar en el pago del alquiler y reiteró en numerosas ocasiones que estaba limpiando minuciosamente todo y resaltó "incluso me he llevado los cartones de leche". En el 'wasapeo' con Marvín se refirió también a las penas a las que le podían condenar si lo descubrieran y aseguró que no le "importaría nada" que lo arrestaran en España "porque tendría una celda para mí, con televisión hasta los 80 años".