Arrancan las Fiestas del Orgullo LGTBI en Madrid con el corazón en Orlando

"Sí que hay pregón: Sois vosotros", ha proclamado la animadora Plexi, presentadora del acto con el que han arrancado las fiestas del Orgullo LGTBI de Madrid 2016 en la recién bautizada plaza de Pedro Zerolo (anteriormente conocida como Vázquez de Mella), el socialista fallecido hace un año y muñidor de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que se aprobó en 2005.

Los organizadores del evento tuvieron que retirar del cartel a los pregoneros previstos (los del televisivo Masterchef) tras las opiniones en contra vertidas en los medios de comunicación y las redes sociales.

Y pregoneros improvisados fueron también todas las personas que han ido subiendo al escenario de la plaza del barrio de Chueca, donde se ha rendido homenaje a las víctimas de la matanza de Orlando (Florida, EE UU) -49 muertos y medio centenar de heridos- en una discoteca de ambiente gay, y también se ha recordado a las víctimas del atentado de Estambul (Turquía).

"Hay demasiados sitios donde la gente no puede hablar, donde la gente no puede celebrar, donde la gente no puede decir lo que es y amar a quien quiera amar", ha señalado en su intervención Juan Carlos Alonso, de Aegal, organizadora del Orgullo de Madrid, que en esta edición ha puesto el acento en el colectivo bisexual

"Hay rincones en el mundo, también en el primer mundo, donde simplemente por ser gay puedes perder la vida; y eso no lo vamos a tolerar", ha subrayado Alonso.

Los copresidentes de Interpride de Orlando, Breff Hayhue y Sue Doster, y Alen Price, de Sotne Well 50 de Nueva York, han recibido el premio Muestra T -un osito rosa que parecía de porcelana- como reconocimiento público de Madrid a las víctimas de Orlando.

También ha recibido el premio Muestra T el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) por su treinta aniversario, galardón que ha recogido el presidente de Cogam, Jesús Grande. El cantautor Javier Álvarez ha interpretado un tema acompañado de su guitarra y se ha proyectado el corto 'Por un beso', de David Velduque, en el que se denuncia las agresiones homófobas.

Los colectivos LGTBI de Madrid llevan contabilizadas más de 90 agresiones de este tipo en lo que va de año, frente a las 35 del año pasado. Tres deportistas olímpicos que se han atrevido a salir del armario han subido al escenario: Víctor Gutiérrez Santiago (waterpolo), Javier Raya (patinaje sobre hielo) y la paralímpica Gemma Hassen-Bey (esgrima).